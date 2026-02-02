Yeray vuelve a Lezama ocho meses después de su sanción por dopaje

El Athletic ha recuperado este lunes la sonrisa. Yeray Álvarez ha vuelto a entrenarse en Lezama con el grupo, ocho meses después de quedar apartado por dar positivo en dopaje. Su reincorporación reabre el vínculo con el vestuario y activa la recta final hacia su regreso competitivo, previsto para comienzos de abril.

Un regreso esperado

Tras una ausencia prolongada que se ha extendido desde el pasado 2 junio, Yeray ha pisado este lunes el césped de Lezama por primera vez desde que comenzó su sanción. La normativa de la UEFA permite a los futbolistas que cumplen una sanción por dopaje reincorporarse a los entrenamientos dos meses antes de poder competir oficialmente, y en el caso del zaguero su retorno se ha hecho realidad.

El central, una pieza clave en la defensa rojiblanca en las últimas temporadas, fue apartado de la actividad el pasado 10 de julio tras dar positivo en un control antidopaje realizado el 1 de mayo de 2025, tras el partido de ida de las semifinales de la Europa League frente al Manchester United (0-3). La presencia de una sustancia prohibida en su organismo, atribuida, según su testimonio, a la ingesta involuntaria de un medicamento preventivo contra la alopecia, fue la causante de ese positivo. "Desde que superé mi enfermedad, llevo años siguiendo un tratamiento contra la alopecia y, tras estudiar el caso, hemos comprobado que el positivo se dio porque tomé de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello que contenía una sustancia prohibida", admitía entonces el jugador.

En septiembre, la UEFA le impuso una sanción de diez meses, aunque corroboró la falta de intencionalidad en la infracción y consideró probado que esta se dio por la ingesta incorrecta del medicamento.

La bienvenida

La vuelta de Yeray ha generado una respuesta inmediata tanto dentro como fuera del campo. Compañeros, técnicos y empleados del club le han recibibido con muestras de afecto en la ciudad deportiva, y el propio Athletic ha compartido en redes sociales mensajes de ánimo para el jugador: "Ongi etorri berriro zure etxera (Bienvenido de nuevo a tu casa). ¡Nos alegramos mucho de verte!".

Este retorno se produce en un momento delicado para el Athletic en términos de plantilla. La defensa del equipo ha sufrido por las lesiones y ausencias de varios jugadores, entre los que destacan Dani Vivian y Aymeric Laporte, lo que ha obligado a Valverde a improvisar soluciones en partidos recientes. Además, el 'Txingurri' tampoco puede contar con la estrella del conjunto vasco, Nico Williams, que estará dos meses de baja por pubalgia, ni con Oihan Sancet, que sigue con problemas en los isquiotibiales. Con este panorama, la presencia de Yeray en los entrenamientos aporta un refuerzo emocional y un soplo de optimismo para una zaga que ha tenido que reinventarse en varias ocasiones.

2 de abril, fecha clave

El propio futbolista ha dejado durante estos meses varios mensajes de ilusión por volver al día a día con sus compañeros. En vídeos publicados antes de su retorno, Yeray explicaba que lo más difícil de la sanción no había sido la inactividad física, sino la distancia con el vestuario y la convivencia diaria con el equipo. Ese anhelo de volver a sentir el pulso del club y del colectivo se ha materializado ahora con su presencia en Lezama.

Aunque el central ya se ha reincorporado a las sesiones de entrenamiento, todavía no puede participar en encuentros oficiales. La sanción seguirá vigente hasta el 2 de abril, fecha en la que podrá volver a ser convocado para LaLiga y, en caso de llegar a la final, la Copa del Rey. Hasta entonces, el cuerpo técnico cuenta con él para integrar al máximo su preparación física y táctica con el grupo.