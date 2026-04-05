¡Yeray, titular tras su sanción por dopaje!

Yeray Álvarez vivió su primera convocatoria con el Athletic Club tras prácticamente un año de ausencia por su sanción por dopaje y fue directo al once de Ernesto Valverde para enfrentarse al Getafe.

El pasado jueves 2 de abril finalizó la sanción al central de Barakaldo, pieza clave para el Txingurri y que podrá recuperar sensaciones y coger ritmo competitivo en este tramo final de curso. Su regreso coincide, además, con las bajas de Aitor Paredes y Andoni Gorosabel, por lo que Valverde dispone de más alternativas para la zaga.

Yeray, que disputó su último partido precisamente ante el Getafe el 15 de mayo de 2025, formará pareja con Aymeric Laporte y será acompañado por Dani Vivián, hoy lateral derecho en detrimento Iñigo Lekue, titular la pasada jornada frente al Betis.

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Asimismo, Nico Williams también está de vuelta tras dos meses de recuperación de la maldita pubalgia. El once completo del Athletic es el formado por: Unai Simón; Vivian, Yeray, Laporte, Yuri; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.