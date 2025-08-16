Yeray sigue aislado de sus compañeros tras el positivo en dopaje

El conjunto de Ernesto Valverde llega al primer partido de la temporada con muchas bajas en defensa. El Athletic arrancará la nueva campaña en la Catedral ante el Sevilla. Será el estreno de un largo camino que se abre paso en Bilbao, con la ilusión de la Champions en mente. Pero los 'leones' llegan tocados. Más concretamente en la parte defensiva, que ha afectado de forma severa al equipo durante la pretemporada.

El Athletic llega al primer partido habiendo ganado un partido de siete. Mala sensación en cuanto a resultados, aunque lo realmente importante aún está por empezar. Valverde sabe que su equipo competirá desde el minuto uno de Liga, pero con lo justo en la zaga: Aitor Paredes y Vivian son la única pareja de centrales que dispone el 'Txingurri'. El técnico rojiblanco ha tirado de la cantera en pretemporada, con nombres como el de Jon de Luis, que apunta a entrar en la convocatoria.

En el caso de Yeray, sigue siendo todo muy complejo El pasado 10 de julio se dio a conocer la información de que el central había dado positivo en dopaje, tras ingerir una medicación contra la alopecia, provocada por su enfermedad y su lucha contra el cáncer. Sin embargo, su situación está siendo un tanto extraña. Ningún compañero sabe nada de él. Se encuentra aislado, según ha comunicado uno de sus compañeros, Aitor Paredes.

Nadie sabe nada de Yeray

En una entrevista para El Correo, el zaguero afirma que Yeray se ha aislado para no comprometer al vestuario. "Nos lo comentó él mismo por un chat interno para que nos enteráramos de primera mano por él. Que eso le suceda a un compañero sin hacer nada malo conscientemente la verdad que es un gran chasco", comenzó diciendo el zaguero rojiblanco. "Es que no nos dejan entrar mucho en contacto con él. No sabemos gran cosa. Sabemos que está entrenando con Muniain en el Derio. Que trabaje porque según pueda estar con nosotros de vuelta, le vamos a necesitar", aclara Aitor Paredes que dejó clara cual era la postura de la FIFA ante un tema tan delicado como un positivo por dopaje. "Es mejor que no tengamos contacto. Por FIFA, en fin... El mensaje que nos han trasladado es tener el menor contacto posible con él", dice el central.

Una situación insostenible para todo el Athletic Club, debido a que pierden una pieza importante hasta que su caso quede resuelto. El club catalogó el caso a través de un comunicado como un "error humano", aunque no sirvió para convencer a la UEFA de lo sucedido.

Plan B en defensa

Además de los canteranos, la idea es que llegue otro central. Aymeric Laporte se postula como el gran favorito en aterrizar a Lezama. Las negociaciones están bien encaminadas, aunque todavía falta pulir algunos detalles para que se cierre la operación.

El Athletic se enfrentará al Rayo, Betis, Alavés y Valencia, tras el Sevilla, y el día 28 de agosto conocerá la lista de los rivales de la fase de liga de la UEFA Champions League, el gran 'sueño' de la temporada, sin perder el ojo en la competición liguera.