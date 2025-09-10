Yeray da explicaciones: "Decidí tomar la pastilla de mi pareja"

Yeray Álvarez estará diez meses alejado de los terrenos de juego por sanción. El Athletic Club emitió el pasado lunes un comunicado en el que informó del castigo impuesto por la UEFA al central de Barakaldo por su positivo en un control antidopaje.

El club bilbaíno señaló que en la decisión del organismo europeo se reconoce que "no hubo intencionalidad por parte del jugador, considerando probado que la ingestión de la sustancia prohibida se debió al tomar incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía dicha sustancia, sin voluntad de doparse".

No obstante, la UEFA precisa en su normativa que "el futbolista es responsable de sus actos" y, por ello, le impuso una sanción de diez meses que empieza a contar desde el pasado 2 de junio, ya que el defensor vasco se acogió voluntariamente a la suspensión provisional en esa fecha.

El propio futbolista quiso dar explicaciones sobre esta situación en una comparecencia realizada este miércoles en un hotel de Bilbao. "He sido sancionado diez meses por la UEFA por tomar una sustancia prohibida. Quiero dejar claro que nunca he sabido que estaba tomando una sustancia prohibida. Al final eso es lo que me gustaría dejar claro. No he tomado ninguna sustancia para aumentar mi rendimiento", apuntó el propio Yeray.

"Decidí tomar la pastilla de mi pareja"

A continuación, el central del Athletic expuso cómo se dio este positivo. "En 2016 empecé un proceso de quimioterapia, un momento duro. El mayor temor es la pérdida del pelo. A raíz de ese proceso y después de superarlo, en una de las revisiones con el oncólogo me comentó cierto tratamiento sobre la alopecia. Después de la quimio empecé a perder pelo, a tenerlo más débil. Comencé dicho tratamiento en 2022. Consistía en la toma de una pastilla y un spray para el pelo. Era un tratamiento que desde el primer momento se lo comenté a Josean (director médico del club). He tomado durante todo este tiempo este medicamento y a día de hoy lo sigo haciendo", comenzó.

Yeray amplió el marcador frente al Viktoria Plzen / EFE

"Mi pareja, Naia, comenzó en diciembre el mismo tratamiento. Era una toma de pastilla, un spray para el pelo. Un tratamiento que se realiza por la noche, antes de meterse en la cama. La semana antes del partido contra el Manchester United, cuando fui a tomarme una de las pastillas que tomo yo por las noches más el spray para el pelo me di cuenta de que no tenía. Fui a buscar el bote de repuesto y no lo tenía. Fruto del estrés, de que tenía mi rutina y no tenía la pastilla, decidí tomar la pastilla de mi pareja pensando que tenía exactamente lo mismo de lo que tenía la mía. Pensamos que tenía una sustancia llamada minoximil sin saber que tenía otra sustancia que estaba prohibida, admitió.

"No voy a cobrar absolutamente nada"

En ese sentido, Yeray también aprovechó la comparecencia para pedir perdón: "Lo primero pedir perdón al Athletic, a la afición, a mis compañeros. Han sido meses complicados, en los que no sabes, te da vueltas todo. El que está viviendo esta situación soy yo pero en cierto modo os compromete a vosotros". Además, el central admitió que "desde el primer momento le trasladé al club mi intención que en este tiempo que esté sin competir no voy a cobrar absolutamente nada".

Pese al mazazo vivido, Yeray reconoció el error cometido: "¿Rabia? Sí, pero tienes que asumirlo. Asumir las consecuencias, que me ha tocado diez meses. Las normas están para cumplirlas y no lo he hecho". "Dentro de lo que son las sanciones me pareció justa. Asumí que tenía que estar ese tiempo sin jugar", agregó.