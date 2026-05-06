Yeray amplía su contrato con el Athletic hasta 2028

El Athletic Club ha alcanzado un acuerdo con Yeray Álvarez para la ampliación del contrato del central vizcaíno por dos años, hasta 2028, "con opción a un tercero", según informó este miércoles el club.

Yeray, formado en Lezama desde categoría infantil, debutó con el primer equipo bilbaíno en septiembre de 2016 a las órdenes de Ernesto Valverde en un choque de Europa League frente al Sassuolo y tres días más tarde se estrenó en LaLiga EA Sports (Primera División) frente al Valencia.

En estas diez temporadas el defensa ha jugado 260 partidos -212 de Liga, 26 de Copa, 19 de Europa League y 3 de Supercopa-, en los que ha marcado cinco goles. En la última campaña Yeray ha participado sólo tres partidos, debido a la sanción de diez meses que le impuso la UEFA tras dar positivo por ingerir de forma involuntaria un medicamento preventivo contra la caída del cabello.

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"Yeray asegura rendimiento, es un central ganador de duelos, con gran capacidad de concentración y mentalidad ganadora. Además, ha demostrado una enorme fortaleza para superar las adversidades en su carrera", ha destacado el director de Fútbol del Athletic, Mikel González, sobre el futbolista de 31 años en declaraciones difundidas por el club bilbaíno.