"Había que quitar el testículo": Yeray Álvarez repasa su lucha y celebra la llegada de su hijo

Yeray Álvarez vuelve a respirar fútbol. El defensa del Athletic, que cumplió el pasado 2 de abril los diez meses de sanción impuestos por la UEFA, ha relatado en una entrevista íntima con Josep Pedrerol cómo ha sido reencontrarse con aquello que ha marcado su vida durante una década.

"Ha sido reencontrarme con lo que llevaba haciendo durante diez años", confiesa, todavía con la mezcla de alivio y vértigo que acompaña a los grandes regresos.

Durante este periodo, reconoce haber vivido "diez meses duros de trabajo y de soledad", lejos de sus compañeros y del día a día del vestuario. Un aislamiento que no solo afecta al jugador: "Todos los que te rodean también lo pasan mal y ahora te acuerdas sobre todo de ellos".

Su vuelta se produjo en el Coliseum, ante el Getafe, partiendo como titular. Días después, volvió a sentir San Mamés desde el banquillo frente al Villarreal. Está de nuevo en la rueda, preparado para este tramo final de Liga.

La noticia que lo cambió todo

En medio de ese túnel emocional, llegó una luz inesperada. Yeray revela en la entrevista que él y su mujer, Naia Suárez, serán padres en junio. "Nos enteramos cuando pasó todo esto. No todo son cosas malas las que han pasado en este tiempo", explica con una sonrisa que se adivina incluso sin verla.

Será un niño y se llamará Leo. "Estamos muy felices, con ganas de tenerlo ya", asegura. Naia, cuenta, ha sido su apoyo fundamental durante estos meses complicados.

Una vida marcada por la superación

La trayectoria de Yeray en el Athletic está atravesada por una historia de resistencia.

Desde su debut en 2016, ha disputado más de 250 partidos, consolidándose como uno de los centrales más fiables del club. Pero su carrera ha estado acompañada de desafíos extraordinarios.

En 2016 fue diagnosticado de cáncer testicular, del que tuvo que ser operado y tratado, llegando incluso a sufrir una recaída. Años después, cuando ya estaba plenamente asentado, llegó la sanción por un positivo derivado de un medicamento contra la alopecia, consecuencia de su tratamiento oncológico. "La única solución era quitar el testículo", recuerda sobre aquella etapa, explicando que la cantidad de tumor hacía inevitable la intervención.

Incluso comparte una anécdota con Ernesto Valverde, cuando el técnico bromeó en un calentamiento con la famosa frase de "hay que jugar con dos huevos". Yeray se lo tomó con naturalidad: "Le dije que no pasaba nada, míster".

También lanza un mensaje a quienes puedan pasar por lo mismo: "Les digo a todos que no se pongan prótesis. Lo único que te puede dar son problemas. El hecho de tener solo un testículo lo vas a ver tú y poca más gente".

Un presente que mira hacia adelante

La entrevista, que ya se puede ver en Youtube y Spotify de El Cafelito de Josep Pedrerol, muestra a un Yeray más maduro, más sereno y más consciente de lo que significa volver. Su historia, una vez más, se escribe desde la fortaleza, la honestidad y la capacidad de levantarse.

Ahora, con el Athletic acabando la temporada y con la llegada de Leo a la vuelta de la esquina, Yeray Álvarez encara un futuro que, por fin, vuelve a sonreírle.