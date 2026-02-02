Vuelven a vandalizar el mural de los hermanos Williams en Barakaldo: "Más tiempo haciendo el tonto que jugando a fútbol"

Nico Williams protagonizó uno de los culebrones más seguidos del verano. El jugador del Athletic Club estuvo muy cerca de fichar por el FC Barcelona, pero finalmente un giro de guion y una oferta irrechazable del club bilbaíno provocó que se quedase en San Mamés.

A la afición leona no le gustó que Nico estuviera negociando o se estuviera planteando su futuro, y eso provocó la rabia de parte de la afición. Uno de los episodios más recordados fue la vandalización del mural de futbolista junto a su hermano Iñaki en la ciudad vasca de Barakaldo, recordando la victoria en la final de la Copa del Rey de 2024.

Una vez confirmada la noticia de la continuidad de Nico en la plantilla del Athletic este verano, el club informó mediante un comunicado que restauraría el mural y pintaría de nuevo la cara de Nico después de que su rostro fuera borrado en un acto vandálico. Ahora, medio año después, el mural de los hermanos Williams en las inmediaciones del estadio de Lasesarre en Barakaldo junto a Iker Muniain levantando la Copa ha vuelto a ser vandalizado, y esta vez, ambos hermanos han sido la diana de las protestas de los vándalos.

Vuelven a vandalizar el mural de los hermanos Williams en Barakaldo / @elchiringuitotv

"Madridistas españoles fuera de Bilbao" (“Madridista espainolak bilbotik at”) o "más tiempo haciendo tonterías que jugando al fútbol" ("Denbora gehiago tontoa egiten, futbolean jokatzen baino"), han sido las frases euskera que han acompañado dos cruces en forma de diana en las caras de Iñaki y Nico.

Además, las pintadas critican la aparición de una imagen de los hermanos con el 'streamer' Ibai Llanos en Bilbao, lo que se entiende como el inicio de algún proyecto juntos. "-Ibai +Athletic", se lee en letras negras sobre el mural.

Según Radio Nervión, horas después el mural ha sido restaurado y se vuelve a encontrar en perfectas condiciones.

Este mismo lunes se ha conocido que Nico Williams seá baja con el Athletic Club entre seis y ocho semanas por una recaída de su lesión crónica de pubalgia tras que el tratamieto conservador del club no surgiera efecto. Los problemas físicos con esta lesión han acompañado a Nico durante toda la primera parte de la temporada y no se descartaría la opción quirúrjuca si el nuevo tratamiento no responde de forma positiva, lo que pondría en serias dudas su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano de 2026.