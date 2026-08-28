LALIGA EA SPORTS
El vestuario del Athletic se planta en Barcelona
La plantilla del Athletic Club de Bilbao decidió no atender a los medios en el Spotify Camp Nou por un “problema interno”
El Athletic salió del Spotify Camp Nou con una derrota por 2-0 ante el Barcelona y con una imagen poco habitual fuera del terreno de juego. Los futbolistas rojiblancos decidieron no atender a los medios de comunicación después del encuentro, ni ante la televisión con derechos ni posteriormente en la zona mixta. La medida, según trasladó el propio club, responde a un problema interno.
Sobre el césped, el equipo de Edin Terzić aguantó buena parte del encuentro gracias, especialmente, a la actuación de Unai Simón. El FC Barcelona dominó el partido y obligó al guardameta rojiblanco a emplearse a fondo para mantener con vida al Athletic, con Lamine Yamal como uno de los principales focos de peligro azulgrana.
El conjunto de Hansi Flick abrió el marcador en el minuto 37, cuando Raphinha culminó una acción iniciada por Pedri. Ya en el tramo final, Fermín López aprovechó un error de Laporte para hacer el 2-0 en el minuto 81 y sentenciar un partido en el que el Barça fue superior y el Athletic apenas consiguió generar peligro de forma sostenida. Pero la noticia de la noche no terminó con el pitido final...
Ningún jugador atendió a los medios
Los jugadores del Athletic decidieron no atender a los medios de comunicación tras la derrota en el Camp Nou. Ninguno pasó por los micrófonos de DAZN ni por la zona mixta, tampoco Unai Simón, uno de los nombres propios del encuentro por su actuación bajo palos. Antes de la comparecencia de Edin Terzić, uno de los responsables de comunicación del club informó de que los futbolistas habían tomado esta postura como medida de protesta por un “problema interno” en la entidad.
El Athletic no especificó cuál era ese conflicto, aunque varios medios apuntan en la misma dirección: el malestar de la plantilla por la retirada de determinadas invitaciones que permitían a familiares de los jugadores acudir a los partidos. La cuestión habría generado enfado entre los futbolistas, que habrían decidido expresar así su descontento.
La protesta se produjo, además, en una noche especialmente complicada en lo deportivo para el Athletic. El equipo encadenó su segunda derrota liguera y se marchó de Barcelona sin haber marcado, aunque la actuación de Unai Simón evitó que el resultado fuese mucho más abultado.
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