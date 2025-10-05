Valverde, satisfecho de haberse "quitado el lastre de cuatro partidos sin ganar"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, se mostró muy satisfecho del triunfo obtenido frente al Mallorca en San Mamés (2-1) porque se han "quitado el lastre de cuatro partidos sin ganar" en LaLiga que habían acumulado en el mes de septiembre.

"Encaramos muy bien el partido, generamos ocasiones para ponernos por delante e incluso para haber hecho algún gol más. En el segundo tiempo sabíamos que veníamos de jugar entre semana. Teníamos que estar atentos a eso y el partido parecía más igualado", explicó el técnico en su valoración del encuentro.

Valverde destacó además que después del "sorprendente" gol de Samu Costa y el "golpe duro" que supuso el empate su equipo se ha "rehecho y tuvo el arrebato para ir, marcar el 2-1 y defender el marcador".

"Éramos conscientes de la importancia de estos tres puntos y lo mejor de todo es que con ese estado de necesidad hemos controlado el juego y lo hemos llevado bien", dijo Valverde antes de avanzar que la lesión que le obligó a sustituir a Iñaki Williams "parece que es un tema muscular".

"Los delanteros se alimentan de sensaciones y no marcar a veces genera cierta inestabilidad. Reencontrarte con el gol y tener ese punto de confianza es bueno", comentó el técnico sobre el 1-0 anotado de penalti por el capitán.

También valoró como "importantísimo" que futbolistas jóvenes como Alejandro Rego, autor del gol de la victoria, "se vayan incorporando y cogiendo poso de Primera División y sobre todo "ritmo de partidos importantes".

"Que sepan el valor de una victoria y también de una derrota. La aspiración que tenemos es que los que suben no jueguen 10 ó 20 partidos, sino 100, 200 o 3000. Es un paso más para él. En Dortmund jugó un partido de Champions completo y a ver si consigue ritmo porque juego le sobra", concluyó Valverde.