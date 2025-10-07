Valverde recluta por primera vez a Selton, revelación de la Youth League

La presencia por primera vez a las órdenes de Ernesto Valverde del canterano Selton Sued Sánchez, la revelación del Athletic Club en los dos primeros partidos de la Youth League, ha sido la principal novedad en el entrenamiento que ha llevado a cabo el equipo rojiblanco este martes en Lezama.

Además de Selton, centrocampista ofensivo de 18 años que juega en Segunda RFEF con el Basconia, el técnico ha contado en la sesión con otros cachorros más habituales en el trabajo de la primera plantilla como Ibon Sánchez, que ya debutó la pasada semana en Dortmund, Adrián Pérez, Ander Izagirre y el portero Mikel Santos.

"Ha jugado dos partidos que los ha dominado totalmente. Es cierto que Selton ha sobresalido en esos partidos, igual que otros jugadores", valoró el propio Valverde sobre el joven futbolista de Durango en la rueda de prensa previa al partido frente al Mallorca cuando se le pidió su opinión sobre el capitán del equipo de la Youth League.

"La cuestión es valorar también al oponente y hacer la traslación después a un ritmo más alto y a una oposición más fuerte", añadió el técnico sobre el jugador que lideró los triunfos del Athletic frente al Arsenal (2-1) y el Borussia Dortmund (0-4) sumando un gol y tres pases decisivos.

Por otro lado, en los quince minutos abiertos a los medios de comunicación se ha podido ver además a Mikel Vesga realizar carrera continua dentro del proceso de recuperación de su lesión muscular. En el interior se han ejercitado los lesionados Iñaki Williams, Oihan Sancet y Alex Berenguer y también Nico Williams y Aymeric Laporte.

Estos dos últimos probablemente lo hayan hecho para regular sus cargas de trabajo en una semana de parón liguero en la que Valverde no podrá contar con los internacionales Unai Simón y Dani Vivian, concentrados con España.