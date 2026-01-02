Valverde: "¿Mi propósito para 2026? De momento ganar a Osasuna, si puede ser"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, cuestionado sobre su propósito para el nuevo año, aseguró que "si puede ser, de momento es ganar a Osasuna", rival al que se enfrentarán mañana sábado en El Sadar en el primer partido oficial de 2026 para ambos equipos.

"Tampoco te creas que me voy muy adelante. Tenemos un partido complicadísimo contra un rival que de los 18 puntos que tiene 16 los ha conseguido en casa y nuestra intención es centrarnos absolutamente en lo que tenemos por delante", recalcó Valverde en su primera rueda de prensa del año.

El técnico admitió que la "perspectiva a largo plazo" pasa por "pensar en el corto plaza en la Liga" y, con solo el partido de Pamplona pendiente para acabar la primera vuelta, tratar de "recuperar los puntos que se han quedado por el camino" en este primer tramo liguero.

En ese sentido confía en que la "pequeña reflexión" que han realizado en el paréntesis navideño les sirva en la vuelta a la competición para recuperar una "dinámica positiva" que "hay que buscar" y que "no viene porque sí".

"Hemos perdido la mitad de los partidos que hemos jugado en Liga y eso no nos pasaba el año pasado. Queremos volver a esa dinámica y hay que perseverar en ello. Que se nos vean poco los defectos y mucho las virtudes. En eso es en lo que hay que trabajar. Luego el resultado tendrá que ser una consecuencia de todo ello", reflexionó.

Acerca del partido en Pamplona, el técnico avanzó que Alex Berenguer e Iñigo Lekue han entrenado a menor ritmo en los últimos días por sendas molestias físicas y que Iñaki Williams fue padre el jueves, por lo que esperará a la última sesión para conocer su condición de cara al partido.

También onfirmó las bajas de Yuri Berchiche y Aymeric Laporte, a quienes ve incluso "un poco justos" para la semifinal de la Supercopa que les va a enfrentar al próximo miércoles al Barça.

Sobre su rival, el técnico dijo que Osasuna sigue siendo "reconocible" y que, a pesar de la llegada de Alessio Lisci, ve "muchos rasgos que son de Osasuna de toda la vida".

"Hay equipos que hacen cosas sencillas, pero hacer las cosas sencillas a veces es lo más complicado del fútbol. Han conseguido dos victorias bastante solventes en casa contra Alavés y Osasuna y supongo que estarán más confiados. Es un equipo fuerte, bastante difícil de sobrepasar y que con espacio te hace mucho daño con los jugadores que tiene arriba", detalló.

Por último, cuestionado sobre el recién abierto mercado invernal, Valverde dijo que "en principio" cuenta con los mismo futbolistas que tiene ahora en la plantilla. "Me pilla por sorpresa la pregunta porque ni lo había pensado. No sé si saldrá alguien o llegará alguien, que será más complicado. Ya veremos lo que ocurre", concluyó.