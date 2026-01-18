Valverde pierde el control: "Me toca los cojones que no podamos ir ganando este puto partido"

El Athletic Club de Bilbao está muy lejos de su mejor nivel. Los 'leones', que sufrieron considerablemente el pasado martes para pasar de ronda en la Copa del Rey contra un equipo de Segunda División, volvieron a caer en LaLiga. Esta vez, contra el Mallorca en un partido de auténtica locura.

Este nuevo tropiezo los sitúa en una situación complicada después de encadenar cuatro jornadas sin conocer la victoria, con tres derrotas (Espanyol, Celta de Vigo y Mallorca) y un empate frente a Osasuna. Cada vez se aleja más el conjunto vasco de las posiciones de Champions League, a 14 puntos en estos momentos.

Como suele ocurrir en el mundo del fútbol, cuando los resultados no acompañan el foco de las críticas apunta directamente al entrenador. En ese contexto, y pese al importante crédito del que aún dispone, Ernesto Valverde está perdiendo buena parte de la confianza ganada gracias a su gran temporada pasada al frente del banquillo del Athletic.

Los nervios crecen en el club vasco y también en Valverde. De hecho, fue muy significativa una de las reacciones que tuvo durante el partido contra el Mallorca. En el gol de Nico Williams se pudo ver la vena más expresiva del técnico extremeño. “Me toca los cojones que no podamos ir ganando este puto partido. Me cago en D... La h...”, le captaron las cámaras de DAZN tras el empate a dos.

"Estamos frustrados por cómo se ha producido, por no haber sacado los tres puntos. Es increíble que no fuéramos ganando al descanso, con las ocasiones y el penalti que nos pitaron. El penalti venía de una falta de Muriqi y en la segunda el balón viene medio rebotado y la mano la tiene en un sitio normal. No me he leído el reglamento al pie de la letra y supongo que habrá algo que se me escapa", agregó posteriormente en rueda de prensa.

Un discurso que se mantuvo durante toda la comparecencia, marcado por las quejas sobre el arbitraje y todo lo sucedido en Son Moix: "Cuando los árbitros van al VAR y al cabo de un minuto salen de ahí en poco tiempo es por un detalle que se le ha pasado, cuando requiere mucho, puede pasar cualquier cosa. No tengo el reglamento en la mano, no soy objetivo, estoy mediatizado, vendrá el entrenador del Mallorca y verá que sí es penalti. Esto ya está hecho, no hemos ganado cuando teníamos muchas esperanzas y es una frustración enorme".

Sin lugar a dudas, esta inesperada derrota pesa en un Athletic Club que no levanta cabeza en LaLiga. Necesita empezar a encontrar a regularidad el equipo rojiblanco si quiere luchar por los puestos europeos. "Teníamos la oportunidad de acercarnos a los de arriba y nos vemos en la situación de que los de abajo aprietan, necesitamos los puntos, tenemos que insistir y estar por encima de todas estas cosas, que pueden suceder, lamentablemente nos ocurren a nosotros, a ver si el próximo día les ocurren a los rivales", apuntó Valverde.