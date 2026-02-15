Valverde, sobre Nico Williams: "Así no podemos seguir"

No está siendo una temporada nada sencilla para Nico Williams. El internacional español, que renovó este verano con el Athletic Club de Bilbao hasta junio de 2035, atraviesa un curso marcado por los problemas físicos que han condicionado su rendimiento con el conjunto rojiblanco. En el club vasco preocupa especialmente su pubalgia, una dolencia persistente que no termina de remitir y que le ha impedido encontrar continuidad.

Y es que el futbolista mejor remunerado de la plantilla, cuya renovación supuso un notable esfuerzo económico por parte del club vasco para evitar su salida al FC Barcelona, sigue condicionado por las molestias en esa zona. Ese contratiempo físico le impide rendir al máximo y ofrecer su mejor versión sobre el terreno de juego.

Nico Williams, en un partido frente al Sevilla / EFE

De hecho, Nico Williams ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria para el partido que enfrenta al Athletic Club y al Real Oviedo, una nueva evidencia de que sus problemas físicos no terminan de remitir. Las molestias continúan apartándole de los terrenos de juego y le están haciendo perderse un número considerable de encuentros en lo que va de temporada.

En ese sentido, en la previa del duelo ante el Oviedo, Ernesto Valverde mostró su preocupación ante los micrófonos de Movistar+ por una situación que no puede prolongarse en el tiempo. "Tiene problemas y no está al cien por cien. Así no podemos seguir", afirmó el técnico extremeño en referencia a la ausencia del extremo este domingo en el Carlos Tartiere.

Ernesto Valverde y Nico Williams, en una imagen de archivo / EFE

Lo cierto es que basta con detenerse en los números para comprender la delicada situación que atraviesa Nico Williams esta campaña. Hasta la fecha, el menor de los Williams ha disputado poco más de 1.700 minutos repartidos en 26 encuentros entre las distintas competiciones, con un balance de cuatro goles y seis asistencias.

Evidentemente, el tratamiento para erradicar la dolencia y dejar atrás la pubalgia no está dando los resultados esperados. En el Athletic Club, especialmente en el caso de Ernesto Valverde, la preocupación va en aumento mientras la paciencia comienza a agotarse.