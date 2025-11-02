Valverde: "A nadie le gusta perder un derbi"

“Ha sido un partido muy disputado desde el primer minuto hasta el último”, destacó el entrenador del equipo rojiblanco tras caer en el derbi vasco.

“En la primera mitad teníamos el control. Nos han hecho el 0-1, pero hemos reaccionado bien. En la segunda mitad, nos han hecho ellos el gol al final, han acertado ellos. Felicitarles y a seguir”, añadió.

Valverde señaló que, pese a la derrota, está “satisfecho con muchos minutos del equipo”.

El Athletic encajó el 2-1 nada más salir de los vestuarios tras el descanso, algo que, dijo, fue “una cuestión de acierto” y no “cuestión de intensidad”.

Sobre la acción que decidió el derbi, el 3-2 de Gorrotxategi en el tiempo añadido, declaró que tienen que “aceptar” que esta vez haya caído en contra. “Robert (Navarro), estaba fuera de la acción, pero ha sido una jugada que podía haber caído para cualquiera de los dos lados”, apostilló.

Valverde solo hizo 3 de los 5 posibles cambios y, al respecto, explicó: “No he agotado los cambios. Luego viendo cómo ha acabado Robert no sé si ha sido una buena decisión, pero he pensado que podíamos ganar el partido con los jugadores que teníamos en el campo”.

“No estaba en el campo, no sé qué ha pasado. Ha sido un derbi caliente, nos han marcado en el último minuto… los nervios estaban a flor de piel, pero no creo que haya sido nada importante”, comentó sobre la tángana final entre Sancet y Aramburu.

El siguiente reto para los leones será en la Liga de Campeones ante el Newcastle, por lo que tendrán que “aprender de los errores” y “preparar desde mañana el partido”.