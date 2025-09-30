Valverde: "Estamos en una mala racha; se trata de romperla cuanto antes"

El entrenador del Athetic Club, Ernesto Valverde, asumió este martes en Dortmund que su equipo llega al Westfaenstadion en una "mala racha" y señaló que ante esa situación lo que hay que hacer es "romperla cuanto antes".

“Estamos en una mala racha y cuando no ganas estás en alerta. Se trata de romperla cuanto antes. Venimos a un estadio exigente y tenemos un rival complicado delante, pero la intención del equipo es ganar, como siempre”, dijo el técnico en la rueda de prensa oficial previa al choque.

Aún con esa necesidad, Valverde animó a sus jugadores a disfrutar el partido y del momento. "Estar en la 'Champions' es un premio para todos nosotros. Habrá un gran ambiente, es lo que todos queríamos vivir: partidos difíciles y rivales complicados", destacó.

"El encuentro de mañana motiva a todo el equipo y a la afición, por supuesto. Es una oportunidad para todos. Si hace tres años nos dicen 'vais a estar jugando un partido de 'Champions' en Dortmund', pues claro que lo firmamos", resumió el estado de ánimo del entorno rojiblanco.

En ese sentido, tiene claro que "es un partido para disfrutarlo". "Esperamos hacer un buen partido y si pudiéramos ganar, brindárselo a la gente que venga. Animan mucho. Yo he estado aquí un par de veces y sé lo que es jugar en 'Champions' aquí. Empujan mucho", añadió.

En cuanto al Borussia Dortmund, el técnico rojiblanco avanzó que, aunque "está en un buen momento", su equipo va a intentar "plantarle cara, estar metido en el partido y decantar el encuentro" a su favor.

"Contra rivales de este calibre tienes que estar solidario para tener opciones de ganar. Si el partido se rompe, no tenemos la misma pegada que ellos. Tenemos un estilo y tenemos que intentar mostrarlo dentro de las dificultades del partido", apuntó.

Sobre Nico Williams, que se ha entrenado en los últimos días con sus compañeros y a quien incluso se le esperaba en la convocatoria, fue claro: "No está bien como para jugar mañana. De hecho, no viene".