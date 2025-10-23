Valverde: "Era importante ganar y sobre todo dar una buena medida"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, destacó que la victoria conseguida en San Mamés frente al Qarabag en la tercera jornada de la Liga de Campeones (3-1) supone "un impulso anímico para todos", tanto para su equipo de cara a los próximos encuentros como también para los aficionados.

"Era importante ganar y sobre todo dar una buena medida. Hemos generado muchas ocasiones, que es de lo que se trata, hemos marcado buenos goles y le dimos la vuelta a un marcador adverso en Champions, que no es fácil" destacó el técnico del equipo rojiblanco en su valoración del encuentro.

Valverde aseguró que después del gol del Qarabag a los 50 segundos de juego estaba "tranquilo porque estaba todo el partido por delante", si bien admitió que con el 0-1 sus jugadores estuvieron "un poco precipitados y parecía que querían marcar el segundo gol antes que el primero".

"Al final marcamos el 1-1 antes del descanso, que era importante", añadió el entrenador local quien sí admitió que les faltó "un poco de sangre fría" en los metros finales "para haber hecho un mejor pase y tener una ocasión más clara".

A nivel individual Valverde valoró muy positivamente los dos goles marcados por Gorka Guruzeta y pidió "paciencia" a los aficionados e "insistir" a los jugadores cuando se le cuestionó sobre el nivel mostrado por dos futbolistas fundamentales como Nico Williams y Oihan Sancet reciñèn recuperados de sendos problemas físicos.

Por último, sobre la lesión que obligó a sustituir a Iñaki Williams antes de finalizar la primera parte dejó entrever que se trata de un problemas muscular "en una zona diferente" a la que le afectó hace dos semanas ante el Mallorca. "Hay que esperar a mañana, esperemos que no sea nada", concluyó.