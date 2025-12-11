Valverde: "Hemos terminado dando una buena medida a una semana que no empezó de la mejor manera contra el Real Madrid"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, subrayó que, al margen del valor clasificatorio de cara a su futuro en la Liga de Campeones, el punto sumado frente al PSG tras el empate sin goles registrado este miércoles en San Mamés "supone mucho desde el punto de vista anímico".

"Hemos terminado compitiendo bien y dando una buena medida a una semana que no empezó de la mejor manera contra el Real Madrid", señaló el técnico recordando la dolorosa derrota frente al conjunto blanco hace una semana a la que siguió una convincente victoria el sábado ante el Atlético de Madrid.

"Supone continuar con la senda para intentar meternos en esa onda positiva que dan los buenos resultados porque refuerzan al equipo. Hay que recuperarse bien de la paliza para el domingo y aprovechar esta situación. Hemos salvado bien la semana", incidió.

"De cara a la clasificación nos mantenemos vivos aunque nos obliga a ganar los dos partidos -Atalanta y Sporting de Portugal-, pero nos prepararemos para conseguirlo", añadió un Valverde que destacó que "el público ha ayudado muchísimo" a su equipo en un partido en el que han tenido que "trabajar desde el primer minuto al último".

"En este tipo de partidos tienes que contar que si quieres tener opciones el portero tiene que estar bien. Unai (Simón) nos ha sostenido de manera clara. La parada antes del descanso nos ha venido muy bien y después las otras dos en ese rato malo de diez minutos que hemos tenido en la segunda parte", admitió.