Valverde: "Nos hemos quitado un peso de encima, era ineludible la victoria"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, admitió tras el triunfo frente al Real Oviedo (1-0) que con este marcador se han "quitado un peso de encima" porque después de las dos últimas derrotas ligueras frente a Getafe y Real Sociedad "era ineludible la victoria".

"El partido no es que fuera importante, era mucho más que importante", recalcó el técnico del equipo rojiblanco en su valoración del encuentro, antes de admitir que "los 5-10 minutos" posteriores al "golazo" de Nico Williams que ha decidido el partido ha sido "cuando peor" ha estado el Athletic.

"Les han anulado un gol por un fuera de juego milimétrico y ahí no hemos estado bien. El gol en teoría te tranquiliza, pero a veces nosotros nos confundimos, nos paramos y hace que el contrario venga y ahí ha venido esa jugada. Veníamos de perder dos partidos seguidos y eso siempre genera un poco de inseguridad", reflexionó.

Valverde cree que el segundo tiempo lo controlaron "bastante bien" con "un nivel de presión bueno", aunque al no conseguir marcar un segundo tanto se ha mantenido "la incertidumbre" hasta el pitido final.

A nivel individual admitió haber tenido "bastante dudas" sobre si alienar o no de inicio a Nico Williams por los problemas de pubis que sufre el extremo internacional y confesó que al final decidió alinearlo, "aún sabiendo que no iba a aguantar todo el partido, porque es ese tipo de jugador que puede resolver el partido en una jugada".

"Tenemos que tener paciencia con él para que se vaya recuperando", añadió sobre Nico antes de destacar también el buen trabajo del canterano Selton Sánchez, debutante como titular, en un partido que ha sido "un paso muy importante para él y para nosotros".

"Tiene 18 años, pero tiene desparpajo para jugar y calidad. Esperaba que nos ayudara en el juego porque no rehuye el balón, pero además tiene trabajo y se ha dado una paliza importante. De momento seguirá estando con nosotros. Esto es el Athletic. A veces hay que arriesgar con ellos y ellos tienen que ver que el camino es suyo", destacó Valverde.