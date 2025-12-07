Valverde: "Nos hacía falta una victoria así en San Mamés"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, subrayó después del triunfo logrado contra el Atlético de Madrid (1-0) que les "hacia falta una victoria así en San Mamés", sobre todo después del doloroso 0-3 del pasado miércoles frente al Real Madrid.

"Cuando tienes una derrota de lo que se trata es de tener esa sensación de que te levantas y vas a por todo. Ha sido un partido redondo aún sabiendo que según avanzaba el partido, con el 0-0, había que tener cuidado e intentar explotar nuestras posibilidades para ver si caía el gol. Y ha caído" se felicitó el técnico.

Valverde espera que el "gran partido" realizado ante el conjunto colchonero y sobre todo la victoria les "impulse" para sus próximos compromisos, el siguiente el miércoles contra el PSG en la Liga de Campeones también en San Mamés.

"Independientemente del resultado, necesitamos partidos como este. Veníamos de dos buenos partidos, contra Slavia y Levante, y el otro día fue un bajonazo por la contundencia con la que nos ganó el Real Madrid. No queríamos otra derrota. Teníamos esta oportunidad y había que ir a por todo", incidió.

El único punto negativo del encuentro para el Athletic fue la lesión de Aymeric Laporte, "una cuestión muscular" de la que se conocerá el alcance en los próximos días, pero que casi con seguridad le hará perderse el partido contra el PSG.