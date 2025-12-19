Valverde, entrenador del Athletic Club: "El campo estaba mal. Han intentado ponerlo mejor, pero con la lluvia se estaba levantando"

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, admitió la dificultad que ha tenido su equipo para derrotar al Ourense, equipo de Primer Federación, en un partido “condicionado” por el estado del césped de O Couto.

“Ha sido muy complicado. Ellos han estado fuertes en las disputas y a la hora de chocar. Y luego también tienen fútbol. Nos ha costado adaptarnos un poco al campo al principio. En el segundo tiempo hubo un momento en el que parecía que íbamos a marcar, pero luego ellos también tuvieron diez minutos donde parecía que nos podían coger en alguna jugada”, explicó.

“No hemos pasado apuros, pero había mucha incertidumbre porque en cualquier balón, en cualquier rebote o resbalón podía venir un gol. Al final, hemos tenido esa jugada de Jauregizar. Ha sido una pelea terrible, pero estamos en la siguiente fase”, añadió en rueda de prensa.

El técnico vasco apuntó que el césped estaba “muy mal” y eso dificultó el juego de ambos equipos porque “no había muchas posibilidades de jugar”.

“El campo estaba mal. Han intentado ponerlo mejor, pero con la lluvia se estaba levantando. Hoy era muy difícil jugar, así que el equipo que se equivocara le podía costar caro. Un error podía ser un gol. Ha sido un partido para estar en el filo porque podía caer para cualquier lado. Nosotros estábamos más obligados, pero tal y como estaba el campo no se podía arriesgar”, concluyó.