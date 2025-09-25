Valverde ha encajado solo dos derrotas ante Marcelino en once Villarreal-Athletic

Ernesto Valverde solo ha perdido dos de once partidos que le han enfrentado a Marcelino García Toral con ambos técnicos en los respectivos banquillos de Athletic Club y Villarreal, un duelo que vivirá un nuevo capítulo el próximo sábado en el Estadio de La Cerámica.

El balance de esos once enfrentamientos en este duelo directo entre dos de los técnicos más veteranos de LaLiga es de cinco victorias de Valverde, dos de Marcelino -ambas en Vila-real- y cuatro empates.

El técnico asturiano suma seis partidos sin ganar el pulso a Valverde. Su último triunfo se remonta a hace una década, el 20 de septiembre de 2015, cuando el Villarreal ganó el Athletic por 3-1.

Desde entonces el equipo rojiblanco apeó a los amarillos de la Copa del Rey en enero de 2016 ganando los dos partidos, sumó un triunfo más en liga y logró tres empates, dos de ellos en las últimas visitas a La Cerámica.

En total, Valverde y Marcelino se han enfrentado en 21 partidos oficiales. El técnico del Athletic solo se ha medido más veces en su carrera a Diego Pablo Simeone (25) mientras que el de Careñes deshará el sábado el empate entre Valverde y Unai Emery como su rival más habitual. El balance global es de 9 victorias de Valverde, 4 de Marcelino y 8 empates.

El Villarreal llega al encuentro en las plazas nobles de la tabla y con la intención de seguir persiguiendo a Barça y Madrid. Sus 13 puntos de 18 posibles se acercan a los diez conseguidos por el Athletic, que de conseguir una victoria, igualaría a los 'groguets' y se metería de lleno también en la carrera por los puestos Champions.