El uruguayo Pellistri iguala en el último suspiro el gol inicial de Nico Williams

Los Red Devil's empataron en el 90 gracias al charrúa tras un partido con Onana como protagonista por una mala salida en el gol de Nico Era el último amistoso de ambos, ya que los de Ten Hag empiezan la Premier ante el Wolves el lunes y los leones el sábado ante el Real Madrid

El uruguayo Facundo Pellistri igualó en el último suspiro del partido el gol de Nico Williams que parecía darle la victoria al Athletic ante el Manchester United este domingo en Dublín, en el último choque de pretemporada de ambos equipos.

El delantero de Montevideo, de 21 años, aprovechó la enésima dejada de cabeza de Harry Maguire en el tramo final para lograr de cabeza el empate a uno en la última jugada de encuentro y estando el Athletic en inferioridad numérica tras la expulsión del central Aitor Paredes en el minuto 66.

Ese tanto dejó casi nada el gol del pequeño de los Williams, cuya desmarque en diagonal vio bien Oihan Sancet para que entre las dos grandes novedad de Ernesto Valverde fabricasen el primer tanto.

El empate frustró un tanto el ánimo del Athletic con miras al debut liguero del próximo sábado ante el Real Madrid, un encuentro al que el conjunto rojiblanco llegará con algunas bajas y sólo una victoria en seis partidos durante la pretemporada.

De entrada Valverde, como se esperaba, apostó por el bloque titular. Incluidos Nico Williams, lesionado en los últimos amistosos, y Sancet, que acumula aún pocos días de trabajo en la pretemporada.

Y dejó claras sus intenciones para la posición de '9': Iñaki Williams. Ni Guruzeta, por el que apostó la temporada pasada; ni Villalibre, que regresó de la cesión al Alavés avalado por haber historia con el conjunto vitoriano con penalti inolvidable; ni Martón, el ariete llegado del filial de la Rea Sociedad que ha sido el máximo goleador rojiblanco en la pretemporada y para quien solo viajar a Dublín ya es una muy buena noticia.

Con el mayor de los Williams en la punta de ataque, el técnico de Viandar de la Vera abrió hueco en la banda izquierda a un Muniain que regresa así al puesto en el que ha hecho casi toda su carrera.

Eran bajas por lesión los habituales Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Dani Garciía y Alex Berenguer, todos jugadores de confianza de su técnico.

No le fue de principio el choque al Athletic, a pesar del que en el Manchester Erik Ten Hag apostaba por casi su tercera unidad mezclando ilustres veteranos con jóvenes canteranos.

Con la clase de los primeros y las ganas de los últimos el conjunto inglés comenzó mejor y para el minuto 1 ya pudo adelantarse en el marcador, pero Unai Simón se impuso a Jadon Sancho en un mano a mano que le dejó al inglés frente al guardameta internacional el uruguayo Facundo Pellistri.

El medio campo rojiblanco -este domingo de azul celeste- se veía superado y el Manchester se perdía un tanto en un exceso de pases ya en el área del equipo bilbaíno, que empezó a desperezarse mediada la primera mitad, tras haberse acercado un par de veces por medio de Iñaki Williams.

Pero no fue el mayor de los Williams sino el pequeño el que abrió el marcador. Lekue robó el balón a un Maguire muy apurado tras recibir de Wan-Bissaka, cedió a Sancet y el media punta navarro encontró la diagonal de Nico para plantarse solo ante Heaton. Que logró tocar el balón pero no lo suficiente para que no entrase entre los tres palos.

Varios saques de esquina de los de rojo y un disparo de Pellistri bloqueado por Iñaki Williams dieron paso al descanso.

Valverde relevó a Nico en al descanso, a Sancet un poco más tarde y poco después se vio obligado a improvisar a Vesga de central por una expulsión a Paredes, que agarró a Hannibal siendo el último defensor.

En el juego poca cosa en el tercer cuarto de choque, apenas si un disparo del joven Gore desde la frontal a las manos de Simón y una contra que no aprovechó Williams.

Entrando en el último cuarto ni Hannibal ni Muniain engancharon como debían sendos centros desde la derecha de Wan-Bissaka y el mayor de los Williams.

De ahí al final, cambios en ambos equipos y un asedio del Manchester, aprovechando su superioridad numérica, que generó muchas llegadas y muchos centros sobre el área bilbaína pero escasas oportunidades de empatar hasta el cabezazo final de Pellistri, aprovechando una de las varias dejadas de Maguire.