Unai Simón no se muerde la lengua tras el Rayo-Athletic: "Sin intensidad, somos un equipo de Segunda"

El empate del Athletic Club en Vallecas levantó ampollas en el vestuario vizcaíno. En declaraciones en zona mixta, Unai Simón no se cortó y señaló los males que han acompañado al equipo de Ernesto Valverde durante temporada, censurando que "falta intensidad" en el equipo, aspecto al que se refirió en los mismos términos el presidente Jon Uriarte hace unas semanas.

Europa se aleja

El portero internacional admitió que el resultado frente al Rayo fue "justo" y apuntó que los leones "no estuvieron a la altura" durante el primer tiempo del encuentro. "El resultado ha sido justo. En la primera parte ellos nos dominaron, también porque nos faltó intensidad y nos costó la salida del balón, pero en la segunda hicimos un juego más directo y mejoramos. El gol nos dio aire pero, en líneas generales, el punto ha sido muy sufrido", dijo Unai Simón ante los medios de comunicación.

Unai Simón censuró la falta de intensidad de su equipo en Vallecas / EUROPA PRESS

El punto no sirve al Athletic en su pelea por colarse en la zona europea ni de alejarse de los puestos de descenso, objetivo que marcó el propio Uriarte en las mencionadas declaraciones. Los rojiblancos suman ahora 35 puntos en la clasificación, a siete de la salvación virtual que se establece en torno a las 42 unidades.

"El objetivo es conseguir 42 puntos y después pelear por el mejor puesto. Nos hemos enfrentado a los rivales de la tabla baja en febrero y eso ha sido determinante para la clasificación. Si no hubiésemos ganado esos últimos partidos nos hubiésemos metido en pelea del descenso. Ahora los rivales que vienen son para demostrar que podemos estar en Europa", apuntó el portero de los leones.

"Sin intensidad, somos de Segunda"

"Este equipo si no tiene intensidad es de Segunda. Hemos pasado un mes complicado, nos hemos enfrentado a los últimos cinco rivales, y eso determina el camino a seguir. Tenemos que seguir jugando con el culo prieto como hasta ahora porque en la primera parte no estuvimos a la altura. En la segunda se vio a un equipo que ha peleado, ha sufrido, ha corrido, ha ganado duelos, disputas y así hemos conseguido el gol y podemos hacer grandes cosas", confesó.