Unai Simón, sobre el homenaje a Palestina en San Mamés: "Me dio mucha pena que no se viera en televisión"

Después de un mes de septiembre para olvidar, el Athletic Club volvió a sonreír el pasado sábado. Los leones se impusieron al Mallorca gracias a los goles de Iñaki Williams y Rego, logrando su primera victoria desde el 31 de agosto y acercándose de nuevo a los puestos europeos.

Su portero, Unai Simón, ahora comprometido con la selección para los partidos de clasificación al Mundial ante Georgia y Bulgaria, habló en 'El Larguero' sobre un hecho que paso desapercibido por aquellos que no estaban presentes en San Mamés.

Antes del inicio del partido, el club rojiblanco rindió homenaje a los refugiados palestinos, donde un grupo de 11 refugiados y representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), junto con Honey Thaljieh, jugadora de la selección de Palestina, realizaron el saque de honor previo al comienzo del partido.

Sin embargo, este bonito gesto no fue retransmitido por LaLiga. Durante la emisión en directo solo se mostraban imágenes exteriores del estadio, hecho que ha encendido las redes y les ha valido numerosas críticas ante este acto de censura.

Manifestante propalestino junto a San Mamés / Javier Lizón / EFE

Unai Simón declaró que desconocía lo que había pasado hasta que terminó el encuentro: "Me dio mucha pena que no se viera en televisión, me enteré después por mis amigos". "Fue muy respetuoso, de un gran apoyo hacia el pueblo palestino". "No sé qué pudo pasar para que no se pudiera ver en TV".

Los vascos son el primer equipo de LaLiga que denuncian el genocidio de Israel y rinden homenaje al pueblo palestino, algo que Unai Simón también recalcó con orgullo: "Fue muy bonito por el hecho de que el Athletic fuese el primer club de LaLiga en hacer oficial este homenaje a los refugiados que estaban en Bilbao con la jugadora palestina, que salió a hacer el saque".

El Athletic Club se ha mostrado comprometido con la causa palestina en numerosas ocasiones a pesar de las reiteradas amenazas de sanción por parte de Tebas y la UEFA. De hecho, la selección vasca disputará un amistoso contra Palestina el próximo 15 de noviembre en San Mamés, un encuentro que también servirá para denunciar las violaciones de derechos humanos por parte de Israel en Gaza.