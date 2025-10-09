Unai Simón, sobre su camiseta con el Athletic Club: "Una camiseta morada o rosa en San Mamés me da ardor de estómago"

Moda y fútbol han ido necesariamente siempre de la mano, sobre todo desde que la parte comercial del deporte empezó a ganar terreno y las elásticas (aunque antes no lo eran tanto) añadieron el logotipo de las marcas proveedoras del material deportivo, habitualmente en el lado contrario al escudo en el pecho de las camisetas.

Desde entonces, los diseños se fueron renovando más asiduamente, hasta llegar a hoy en día en la que los modelos tienen una caducidad de un año y se renuevan de forma anual. Sin embargo, hay una serie de tradiciones que no deben romperse, mientras que algunos jugadores tienen sus propias manías a la hora de vestir en el campo.

Gerard Piqué, por ejemplo, lucía siempre camisetas de manga larga, fuera invierno o verano, porque se sentía más cómodo, mientras que Griezmann lo hace para emular a su ídolo David Beckham. En el caso de Unai Simón, el portero titular del Athletic Club de Bilbao y la selección española, ocurre algo similar.

Gerard Piqué marcó el único gol de la vuelta ante el Inter en 2010 / Agencias

"La única condición que pongo es jugar en San Mamés de negro", comentaba en una reciente entrevista con 'El Larguero' de la Cadena SER desde la concentración del combinado nacional. Por eso, se mostraba totalmente contrario a vestir diferentes colores en las noches europeas cuando juega en Bilbao.

"Lo tengo que decir, cuando jugamos en Champions y me ponen una camiseta rosa o morada a jugar en San Mamés... mira, me entra un ardor de estómago", se sinceraba con la prensa.

No obstante, no se trata de ningún tema polémico, sino que lo hace por su idolatría a un mito del fútbol vasco, un portero emblema en Bilbao: "Es como jugaba el 'Txopo'", apunta el guardameta vitoriano en referencia a José Ángel Iribar, que defendió la meta de San Mamés entre 1962 y 1980.

José Ángel Iribar con la camisetea del Athletic Club durante su etapa como profesional, en San Mamés. / Radio Popular

Para Simón "es la esencia de la portería vasca, la del Athletic" y una tradición que se debería mantener pese al paso de los años. Cuando juega con España la cosa cambia un poco y se pone la camiseta del color de le den aunque "prefiere negro".

'La Roja' disputará próximamente dos partidos de clasificación para el Mundial 2026: el primer de ellos el sábado ante Georgia desde el Martínez Valero de Elche, y el miércoles que viene contra Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid.