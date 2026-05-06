Las tres razones del fichaje de Edin Terzic por el Athletic Club

El Athletic Club anunció esta mañana a su nuevo director técnico para las próximas dos temporadas: Edin Terzic. Lo que era un secreto a voces desde hace semanas, tras confirmarse la decisión de Ernesto Valverde de cerrar su etapa en la entidad vasca después de diez temporadas -repartidas en tres ciclos (2003-2005, 2013-2017 y 2022-2026)- y más de 500 partidos oficiales, ha terminado por hacerse oficial.

El Athletic, todavía con el 'Txingurri' al frente, encara el tramo final del curso con opciones de clasificarse para competiciones europeas. A falta de cuatro jornadas, los 'leones' ocupan la octava posición con 44 puntos, a solo tres del sexto clasificado, el Celta de Vigo.

Terzic aterriza en Bilbao con la ilusión de afrontar un nuevo proyecto deportivo. El técnico alemán llevaba sin equipo desde el verano de 2024, tras haber dejado huella en el Borussia Dortmund, donde estuvo dos temporadas, logrando una Copa alemana, un subcampeonato de Bundesliga peleado hasta la última jornada frente al Bayern Munich y una final de la UEFA Champions League en 2024, en la que cayó ante el Real Madrid.

Un técnico de cantera para un club de cantera

Uno de los principales motivos por los que la directiva 'leona', encabezada por Jon Uriarte, se decantó por Terzic, por encima de Andoni Iraola, es su encaje natural con la filosofía de Lezama. El Athletic no es un club cualquiera, y su modelo exige entrenadores capaces de trabajar con talento joven, desarrollarlo y competir al máximo nivel sin renunciar a esa identidad.

Edin Terzic ficha por el Athletic Club / Agencias

En ese sentido, Terzic demostró en el Dortmund su capacidad para potenciar futbolistas. Bajo su dirección crecieron jugadores como Jude Bellingham o Karim Adeyemi, dos ejemplos de cómo sacar rendimiento inmediato sin frenar la progresión.

Además, el técnico alemán no llega como un desconocido. Lleva tiempo siguiendo al equipo y ya trabaja en la planificación de la próxima temporada, analizando situaciones clave como contratos que expiran o el futuro de varios cedidos y talentos del filial.

Un estilo de juego que encaja en San Mamés

Otro de los factores determinantes ha sido su propuesta futbolística. El Athletic busca mantener una identidad competitiva, intensa y reconocible, y en ese punto el perfil de Terzic es idóneo. Su Dortmund se caracterizó por un fútbol vertical, agresivo en la presión y con transiciones rápidas, un modelo que conecta con lo que históricamente ha representado San Mamés.

La Liga se nutre de la escuela alemana

Más allá de su currículum, en Bilbao valoran especialmente la figura de Edin Terzic con una corriente futbolística muy definida. Formado en el Borussia Dortmund en la era de Jürgen Klopp, ha crecido bajo influencias como Hansi Flick o Jupp Heynckes, viejo conocido del Athletic.

Lo que es una realidad es que LaLiga empieza a abrirse a este tipo de perfiles. Con Flick en el Barça, Terzic se incorpora a una lista cada vez más amplia de técnicos de escuela alemana en LaLiga. A este contexto se suman los rumores que sitúan a Jürgen Klopp en la órbita del Real Madrid, mientras que, aunque no es alemán, 'Rino' Matarazzo recaló en la Real Sociedad tras su etapa en el Hoffenheim, reforzando la influencia de la Bundesliga en el fútbol español.

Con Terzic, el Athletic apuesta por una vía distinta, pero coherente con su historia: un técnico con identidad, experiencia en grandes escenarios y capacidad para crecer junto al club. En San Mamés ya se preparan para un nuevo ciclo. Y esta vez, con acento alemán.