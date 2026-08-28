Terzic sale en defensa de Lamine Yamal: "Debemos ser más cuidadosos con nuestras críticas"

El Barça volvió a demostrar su fortaleza en el inicio de LaLiga y sumó una nueva victoria ante el Athletic Club. El conjunto de Hansi Flick se impuso por 2-0 en el Spotify Camp Nou gracias a los goles de Raphinha y Fermín López, en un encuentro en el que los azulgrana dominaron buena parte del juego y dispusieron de ocasiones para haber ampliado todavía más la ventaja.

Uno de los nombres propios del encuentro fue, como no podía ser de otra manera, Lamine Yamal. El extremo azulgrana fue titular y volvió a dejar muestras de su capacidad para generar peligro, aunque esta vez no pudo traducir sus ocasiones en gol. El internacional español se encontró en varias ocasiones con Unai Simón. Y es que el portero del Athletic tuvo que intervenir ante Lamine en dos acciones durante la primera parte y volvió a responder en los minutos finales a un disparo del joven atacante.

La defensa a Lamine Yamal

Lamine terminó el partido sin marcar, pero siguió siendo una amenaza constante para la defensa rojiblanca. Y tras el encuentro llegó un mensaje inesperado desde el banquillo rival. Edin Terzic, entrenador del Athletic, quiso poner el foco en la persona que hay detrás del futbolista y pidió rebajar las expectativas y las críticas alrededor de Lamine Yamal. El técnico alemán recordó que se trata de un jugador muy joven que viene de vivir unas semanas especialmente intensas.

“No olvidemos que, ante todo, estamos hablando de seres humanos. Después, en este caso, hablamos de un jugador muy joven y de alguien que ha vivido momentos increíbles durante las últimas semanas”, explicó Terzic tras el partido.

Lamine Yamal con Laporte / Valentí Enrich

El entrenador del Athletic continuó con su reflexión haciendo referencia a la exigencia que existe alrededor de una estrella tan joven: “Por eso, que luego dé un paso atrás, tenga tres semanas de descanso y esperemos que esté aquí preparado para marcar cinco goles cada semana... A partir de mañana puede hacerlo, y eso es lo más importante para mí”.

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Terzic cerró su intervención reivindicando el nivel de los futbolistas y reclamando una mayor mesura a la hora de valorar sus actuaciones. “De nuevo, siento un gran respeto por las actuaciones que están ofreciendo el equipo y estos jugadores. Creo que debemos ser un poco más cuidadosos con nuestras críticas”, finalizó.