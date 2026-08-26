Terzic se rinde a Flick y lamenta no tener a Yuri ante el Barça: "Respeto y aprecio mucho a Hansi"

El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, compareció en la rueda de prensa previa al partido contra el FC Barcelona con muchos frentes por tratar. El primero de ellos, la roja no perdonada a Yuri Berchiche pese a que el programa 'Tiempo de revisión' del CTA de la RFEF confirmara que su expulsión ante el Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán en la pasada jornada de LaLiga era un error claro y manifiesto.

"No me gusta hablar sobre cuestiones arbitrales, pero evidentemente no me gustó. Para eso tenemos el VAR, para evitar este tipos de errores. Espero que todo el mundo aprenda de esta situación y que mejoremos de cara al futuro", dijo el alemán.

Yuri, por lo tanto, no podrá jugar este jueves ante el Barça en el Spotify Camp Nou.

"El partido del Sevilla fue duro, pero es una cuestión ya del pasado. Lo más importante ahora es el partido de mañana y prepararnos para jugar bien, no importa quién sea el rival", añadió. "El Barça fue campeón del año pasado, no perdió ningún punto en casa y no solo ha sido difícil para el Athletic sino también para todos los que han pasado por allí. Nuestro objetivo es estar listos para este desafío y estar unidos y preparados para lograr ese resultado que queremos".

El técnico germano comparte una relación especial con el entrenador del Barça, Hansi Flick, el que lo alabó también en su rueda de prensa en Barcelona.

"Respeto y aprecio mucho a Hansi. Es un excelente técnico y una fantástica persona. Hablé con él porque ya tenía experiencia en la Liga, yo venía de la Bundesliga y quería ver sus puntos de vista", comentó Terzic.

En cuanto a uno de sus jugadores más importantes, Terzic dijo sobre Nico Williams, reciente campeón del mundo con España, que "está sin dolor. Conozco su historial. Está sonriendo y preparando para jugar, es algo positivo".

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Por último, Terzic avanzó que ofrecerá la convocatoria mañana jueves, antes de viajar a Barcelona, y confirmó las bajas por lesión de Dani Vivian y Beñat Prados, a quienes dio por descartados también para el partido del domingo en Balaídos frente al Celta.