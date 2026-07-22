Terzic, sobre Laporte y el Barça: "Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre"

El nombre de Aymeric Laporte ha irrumpido en los últimos días en la órbita del FC Barcelona de cara a reforzar el eje de la defensa. El internacional español, que ha completado un excelente Mundial junto a Pau Cubarsí, vuelve a ser uno de los centrales valorados por la dirección deportiva azulgrana para fortalecer la plantilla este verano.

En el Barça gusta mucho esta opción porque reúne varios factores muy valorados. Es un futbolista zurdo, con un coste asumible y un perfil con experiencia. De hecho, durante la estancia de Deco en Estados Unidos ya se produjeron los primeros contactos, todavía muy preliminares, y ambas partes quedaron en retomar las conversaciones una vez finalizado el Mundial.

En ese sentido, este interés ha provocado que su nombre haya llegado también al nuevo entrenador del Athletic, Edin Terzic. Tras el amistoso contra el Sestao River y preguntado por el supuesto interés del Barça en Laporte, Terzic dejó un mensaje con destinatario claro. "Creo que no es una historia nueva, quizás con otro nombre. Tengo muchas ganas de que todos estos jugadores regresen y empiecen a trabajar con nosotros", respondió el técnico rojiblanco, en una frase que recordó inevitablemente al largo culebrón protagonizado el pasado verano por Nico Williams.

Tras zanjar la cuestión sobre el mercado, Terzic prefirió centrarse en el éxito de sus internacionales tras la conquista del Mundial. "Es muy especial, un orgullo para el vestuario tener a tres campeones del mundo. Forma parte de la historia del club. Estamos deseando recibirles y contar con ellos", aseguró el entrenador del Athletic.

Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams han iniciado ahora un periodo de tres semanas de vacaciones antes de incorporarse a la disciplina rojiblanca. Terzic explicó además que ha mantenido el contacto con los tres durante este tiempo, convencido de que "es muy importante establecer una conexión con ellos aunque sea a distancia y que no vengan en agosto y escuchen mi voz por primera vez".

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"Por ahora solo queremos que disfruten del momento. Es un momento muy especial para ellos, para sus familias y para nosotros como entrenadores y como equipo", concluyó el técnico rojiblanco.