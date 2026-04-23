Terzic, el elegido para liderar el nuevo Athletic

El Athletic Club ya tiene decidido quién tomará el relevo de Ernesto Valverde al término de la temporada. El elegido es Edin Terzic, técnico alemán de 43 años que iniciará una nueva etapa en San Mamés tras consolidarse como uno de los entrenadores más prometedores del panorama europeo en su paso por el Borussia Dortmund.

Aunque el anuncio oficial se hará esperar por respeto al 'Txingurri' Valverde y para no alterar el tramo final del curso, el acuerdo está cerrado desde hace semanas. La directiva encabezada por Jon Uriarte ha apostado por un perfil internacional, joven y con experiencia en la élite, descartando otras opciones como Andoni Iraola, cuyo nombre también estuvo sobre la mesa tras comunicar que dejará el Bournemouth al final de la temporada.

La influencia alemana aterriza en Lezama

Terzic, sin equipo desde el verano de 2024, llega a Bilbao tras haber dejado huella en el Dortmund, donde estuvo dos temporadas, logrando una Copa alemana, un subcampeonato de Bundesliga peleado hasta la última jornada frente al Bayern Munich y una final de la UEFA Champions League en 2024, en la que cayó ante el Real Madrid.

Más allá de su currículum, en Bilbao valoran especialmente su encaje con la identidad del club. Terzic se formó en la estructura del Dortmund en plena era de Jürgen Klopp, y ha bebido también de influencias como Hansi Flick o Jupp Heynckes, figura histórica con pasado en el Athletic -estuvo durante dos etapas (1992-1994 y 2001-2003)-. De hecho, el técnico alemán viajó recientemente a España, donde compartió tiempo y conocimientos con Flick, en un movimiento que refleja su interés por adaptarse al fútbol español.

Un técnico de cantera para un club de cantera

El Athletic entiende que su perfil encaja con una filosofía muy concreta en Lezama: trabajo con cantera, capacidad para potenciar jóvenes talentos y competir al máximo nivel. En ese aspecto, su experiencia gestionando futbolistas como Jude Bellingham o Karim Adeyemi en Dortmund refuerza su candidatura para liderar este nuevo proyecto en San Mamés.

Además, Terzic no parte de cero. Lleva tiempo siguiendo al equipo y ya participa en la planificación de la próxima temporada, analizando situaciones clave como los contratos que expiran -Yuri, Lekue, Yeray o Rego-, el futuro de jugadores cedidos -Álvaro Djaló (Al Gharafa), Julen Agirrezabala (Valencia), Hugo Rincón (Girona), Vencedor (Levante) y Peio Canales (Racing de Santander)- y el de futbolistas importantes del Bilbao Athletic. Su implicación anticipada evidencia que el club quiere una transición ordenada y sin improvisaciones.

Edin Terzic, en su etapa en el Dortmund / CHRISTOPHER NEUNDORF

Antes de decantarse por el proyecto rojiblanco, Edin Terzic manejó varias propuestas interesantes para regresar a los banquillos. Entre ellas, una del Chelsea, que lo tenía en su lista tras la destitución de Enzo Maresca, y una de la Real Sociedad. La entidad 'donostiarra' tenía a Terzic como primera opción, por encima de Matarazzo. Sin embargo, el técnico alemán rechazó la oferta, apostando por una aventura que empiece desde cero y no en mitad de la temporada.

El Athletic, todavía con Ernesto Valverde al frente, encara el tramo final de la temporada con opciones de clasificarse para competiciones europeas. A falta de seis jornadas, los 'leones' ocupan la novena posición, con 41 puntos, a tres del sexto clasificado que da acceso a la Europa League.

Con Terzic, el Athletic apuesta por una vía distinta, pero coherente con su historia: un técnico con identidad, experiencia en grandes escenarios y capacidad para crecer junto al club. En San Mamés ya se preparan para un nuevo ciclo. Y esta vez, con acento alemán.