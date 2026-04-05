Temor en Bilbao con Nico Williams: pretemporada exprés con el Athletic pensando en el Mundial

Dos meses después de su último partido y tras someterse a un intensivo tratamiento para remitir el dolor de su pubalgia, Nico Williams reapareció con la camiseta del Athletic Club en el Coliseum, en la derrota de los vascos frente al Getafe, rival directo en las aspiraciones continentales.

La vuelta del extremo navarro no fue suficiente para los 'athleticzales'. En el sur de Madrid, donde la 'Bordaleta' es religión mayoritaria, el Athletic sucumbió ante la pegada de los azulones, característica de la que adolece el cuadro de Ernesto Valverde. La posesión fue rojiblanca, las ocasiones, también, pero la puntería que, al final es lo que cuenta, la dominó el equipo de casa. Luis Vázquez y Satriano permiten soñar con una nueva versión del 'EuroGeta'. Honor a don Pepe Bordalás, quien, con una plantilla de mínimos, vuelve a sacar el máximo partido a sus futbolistas.

Ocho partidos de pretemporada

Pero volviendo a Nico Williams. El pamplonés no se vestía de corto desde el 11 de febrero, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad. Desde entonces, el extremo navarro se había puesto en manos de especialistas para tratar las molestas molestias, en un periplo que le ha llevado por Inglaterra, Madrid y el sur de Navarra. Una pretemporada en medio de la campaña para ponerse a tono con un objetivo claro: el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Y en Bilbao andan con la mosca tras la oreja con el menor de los hermanos. El '10' es ídolo, pero su año está siendo de todo menos satisfactorio. En los mentideros del 'Botxo' le censuran que su recuperación ha acelerado sólo cuando ha visto que su participación en la cita mundialista peligraba. La explosión del osasunista Víctor Muñoz pone en jaque su inclusión en la lista definitiva de Luis de la Fuente. El seleccionador cuenta con Nico, pero únicamente si está en plenitud física y es el jugador desequilibrante que lideró a España en la pasada Eurocopa.

Nico Williams, futbolista del Athletic Club / EUROPA PRESS

Faltan dos meses para que ruede el balón en Norteamérica y Nico Williams todavía está lejos de ser determinante. "Ha estado bien, le ha faltado quizás generar más en tema de centros, de quizás alguna ocasión de gol", analizaban en la 'Cadena COPE' su desempeño frente al Getafe, donde salió tras el descanso y con un 1-0 adverso en el marcador.

El calendario no espera y Nico Williams tiene por delante ocho jornadas para demostrar al seleccionador español que debe ser un fijo en la convocatoria de la absoluta. Ocho partidos donde el Athletic Club deberá amarrar la permanencia matemática y aspirar a una plaza europea, cada vez más cara viendo el rendimiento de equipos como la Real Sociedad, el Celta o el Getafe.

Yeray, titular

Cumplida ya su sanción por dopaje, Yeray Álvarez recuperó la titularidad en el centro de la defensa del Athletic Club. El zaguero reconoció a la conclusión del duelo: "Han sido meses complicados que te apartan de lo que llevas viviendo desde hace diez años. Estoy feliz tras volver después de diez meses por la gente que me ha estado apoyando y ha estado cerca. Va por ellos, por los que han estado conmigo estos diez meses. Se lo dedico a ellos".