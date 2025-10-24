El sueño interrumpido de Nico e Iñaki Williams: peligra el Barça

La Champions League dejó una alegría y una grave preocupación en el Athletic Club. San Mamés enmudeció en el minuto 38 del duelo frente al Qarabag. Iñaki Williams, en su intento de ganarle la carrera a Medina, estiró su pierna derecha y rápidamente notó el tirón. Mano al inguinal y gesto de preocupación. El mayor de los hermanos se retiró del campo con rostro serio, aún con los leones por debajo en el marcador.

Frenazo en seco

Y no era para menos. La lesión sufrida por Iñaki le mantendrá de baja varias semanas. El comunicado oficial que emitió el Athletic Club habla de lesión en la musculatura aductora de la pierna derecha, un contratiempo que puede tener a la 'Pantera' apartada de los terrenos de juegos de dos a seis semanas, dependiendo del grado de afectación. El club no estipuló un plazo de recuperación y reconoció que la vuelta a la disciplina de Ernesto Valverde dependerá de la "evolución" del jugador. El '9' se perderá el duelo contra el Getafe de este fin de semana y, muy probablemente, el derbi vasco que se disputará en el Reale Arena de San Sebastián el sábado 1 de noviembre.

El calendario del Athletic agarra pendiente, con los mencionados encuentros antes de visitar al Newcastle en la cuarta jornada de Champions, recibir al Real Oviedo y visitar Barcelona el 22 de noviembre. Un mes justo para el compromiso que, supuestamente, se jugará en el Estadi Olímpic de Montjuïc.

Iñaki Williams, frente al Qarabag / EFE

Iñaki estrenaba titularidad frente al Qarabag después de reaparecer contra el Elche el pasado domingo. El mayor de los hermanos padeció una sobrecarga en la pierna izquierda frente al Mallorca y se libró de la convocatoria con Ghana durante el parón internacional. El capitán rojiblanco hizo trabajo de recuperación con los fisioterapeutas y no se reincorporó al trabajo grupal hasta entrada la semana pasada. Ahora toca volver a empezar con esta segunda lesión en menos de veinte días.

Soñaban con la Champions

No está siendo la temporada de los hermanos Williams en el Athletic Club. Nico e Iñaki apenas han podido compartir el sueño de jugar la Champions League juntos, sólo los minutos frente al Qarabag, ya que el hermano pequeño también ha estado más en la enfermería que sobre el césped. Después de otro verano movidito en cuanto a rumores, Nico ha estado disponible para Ernesto Valverde en seis de los doce encuentros que han disputado los rojiblancos en la presente campaña.

Nico Williams, en una acción en su estreno en Champions / EFE

Las reiteradas ausencias de Iñaki y Nico están siendo acusadas por el cuadro vizcaíno. El Athletic vivió un septiembre aciago, con cuatro derrotas y un empate en todas las competiciones. El regreso de los Williams coincidió con la mejoría 'athleticzale'. Aun así, los registros goleadores de ambos están a años luz de lo que se espera en el 'Botxo'. Entre ambos suman dos tantos -uno cada uno-. Pobres cifras para los dos futbolistas mejor pagados de la plantilla.