Sancet vuelve hacer de 'lince' en San Mamés

El Rayo Vallecano se presentó a San Mamés con un atrevimiento admirable. Los de Iñigo Pérez no rifaron un solo balón, pero la valentía no tuvo premio en La Catedral porque el elevado ritmo del partido superó a Gumbau. El catalán cometió un penalti absurdo y su equipo lo pagó con la primera derrota de la temporada en el regreso de Sancet, con gol incluido, tras su lesión en pretemporada.

Lejos de mostrar desgaste por su partido de ida de la última ronda de clasificación para la Conference League ante el Neman Grodno, el Rayo salió a mandar en San Mamés. Un minuto trató en advertir al equipo de Valverde, con una acción en solitario de De Frutos por la banda que no acabó en gol de milagro tras un caño a Unai Simón.

Con Nico atado en corto por un Ratiu que, de momento, sigue centrado en el Rayo, el Athletic buscó hacer daño con balones directos a Maroan, pero la electricidad de Isi, De Frutos y Álvaro García se estaba imponiendo en La Catedral. De hecho, Areso, para parar un contragolpe dirigido por el último, tuvo que agarrarle del pantalón. Martínez Munuera -ahora Jose Luís Martínez, según el CTA- decidió no sancionar la acción con amarilla.

Nico, de menos a más

A Ratiu, cinco minutos después, sí que se la mostró al cortar un desmarque de Nico. Falta bien amonestada. Misma decisión tomó en la siguiente jugada cuando Unai Goméz golpeó el rostro de De Galarreta. Con las dos amonestaciones, el Rayo perdió el control y Nico lo aprovechó para probar a Batalla con un latigazo abajo, pero el argentino le sacó el remate.

Nico Williams, durante el Athletic Club-Rayo Vallecano / Athletic Club

Tras el descanso, San Mamés pudo volver a disfrutar del 'lince' y el cuadro de Valverde mejoró. Nico, que empezó errático, estaba más enchufado. Un pase con el exterior encontró a su hermano, pero el remate, bastante franco, se le fue desviado. Minutos después, buscó decantar la balanza con una diagonal que volvió a exigir lo mejor de Batalla.

Sancet, regreso soñado

Con un zurdazo alto del pequeño de los Wiliiams y un dos contra uno muy mal resuelto por De Frutos, el partido entró en un estado de locura que superó a Gumbau -que solo llevaba diez minutos sobre el césped- y cometió un penalti absurdo tras dormirse en su área. Sancet no falló desde los once metros, y consiguió romper un partido que pudo caer de cualquier lado.

Sancet marcó el gol del triunf ante el Rayo Vallecano / EFE

Martínez Munuera perdonó otras dos amarillas al Atheltic, que con el gol no retrocedió un solo paso y supo cortar los intentos del Rayo con faltas en zonas poco sensibles del rectángulo de juego. Poco más se jugó en San Mamés y el Athletic sumó otros tres puntos vitales tras imponerse al Sevilla en la primera jornada (3-2).