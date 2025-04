Sancet marca el gol 5.000 del Athletic en Primera: "Ha sido un golazo"

El tercer tanto gol marcado por el Athletic Club en San Mamés en su victoria frente al Rayo Vallecano (3-1) anotado por Oihan Sancet fue el gol 5.000 del equipo rojiblanco en Primera División.

El cuadro bilbaíno se convierte así en el cuarto que alcanza esa cifra en Primera División tras el F.C. Barcelona (6.561), el Real Madrid (6.547) y el Atlético de Madrid (5.019).

El futbolista, tras el partido, declaró que cuando recibió el pase de su compañero Maroan Sannadi "lo primero" que le pasó por la cabeza fue chutar.

"Maru me ha dado un gran pase y lo primero que se me ha ocurrido ha sido tirar. Ha entrado y ha sido un golazo", comentó el navarro ante las cámaras de DAZN recordando ese gran disparo desde la media luna que entró prácticamente por la escuadra de la portería defendida por el argentino Augusto Batalla.

Sancet, por otro lado, recalcó la importancia de los tres puntos sumados por el Athletic en su objetivo de conservar la cuarta plaza después del triunfo del Villarreal en el Benito Villamarín.

"Sabíamos que el Villarreal había ganado y se nos había acercado. Era muy importante ganar y mantener la distancia así que estamos muy contentos. Al principio nos ha costado un poco, pero hemos hecho una gran segunda parte", explicó.

Sancet, por último, no se pronunció sobre los asuntos extradeportivos en los que se vio envuelto hace un par de semanas. "No hago demasiado caso a lo que dicen fuera, me centro en jugar al fútbol", zanjó.

El primer gol del Athletic en la Liga lo marcó el vizcaíno Luis Bergareche en el derbi vasco frente a la Real Sociedad disputado en Atocha el 10 de febrero de 1929 correspondiente a la jornada inaugural del primer Campeonato de Liga.

Rafa Iriondo (1.000), José Antonio Latorre (2.000), Iñigo Liceranzu (3.000) y Santi Ezquerro (4.000) anotaron los goles que cerraron las anteriores cifras redondas cada mil tantos a las que se ha sumado ahora Sancet, autor también del gol 4.800.

Goles de cifras redondas para el Athletic:

Gol Fecha Partido Goleador

1 10/02/1929 Real Sociedad-Athletic Bergareche

500 04/02/1940 Athletic-Valencia Unamuno

1.000 12/09/1948 Athletic-Valladolid Iriondo

2.000 29/12/1963 Valladolid-Athletic Latorre

3.000 29/04/1984 Athletic-Real Sociedad Liceranzu

4.000 19/12/2004 Zaragoza-Athletic Ezquerro

4.100 07/01/2007 Mallorca-Athletic Etxeberria

4.200 14/03/2009 Athletic-Real Madrid Llorente

4.300 02/03/2011 Zaragoza-Athletic Llorente

4.400 10/03/2013 Athletic-Valencia Muniain

4.500 01/03/2015 Eibar-Athletic Gurpegui

4.600 19/12/2016 Athletic-Celta San José

4.700 16/03/2019 Athletic-Atlético Kodro

4.800 08/05/2021 Athletic-Osasuna Sancet

4.900 22/09/2023 Alavés-Athletic Iñaki Williams

5.000 13/04/2025 Athletic-Rayo Vallecano Oihan Sancet.