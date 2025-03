Sancet, un gladiador para Valverde en Roma

El Athletic viaja a Roma con buenas noticias para enfrentarse a los rojiamarillos en los octavos de final de la Europa League. Después de que Sancet cayera lesionado en la goleada (7-1) al Valladolid, cuando sufrió una lesión muscular moderada, el jugador de récords vuelve a una convocatoria, apenas dos semanas después de su recaída.

Tras no entrenar el lunes, el mediocampista volvió ayer a entrenar con el grupo en Lezama y finalmente ha entrado en la lista para enfrentarse al conjunto de Claudio Ranieri. El Txingurri Valverde por su parte, se lleva a 24 jugadores, teniendo que hacer un descarte antes del partido, ya que la UEFA tan solo permite una lista de 23. El conjunto vasco tendrá todavía un entrenamiento que tendrá lugar hoy a las 18.30 horas en el campo de la Roma, el Estadio Olímpico, para decidir qué jugador no participa en el encuentro.

La semana pasada Valverde ya dijo en rueda de prensa que no le había descartado: "Se está recuperando. Descansando no, porque los que están lesionados tienen que pasar más tiempo aquí. Está en ese proceso. Desde luego para mañana no está disponible"

Además, el entrenador, ex del Barcelona, confesó su deseo de que el jugador navarro pudiese entrar en la convocatoria: "No lo sé. Que puedo decir, me encantaría que estuviera, pero no vamos a correr ningún riesgo de que vuelva a lesionarse, ahí lo haríamos mal. Vamos a ver si lo podemos recuperar, pero con garantías"

A pesar de su incorporación a la cita en Italia, no podemos descartar que se quede en el banquillo e incluso que no juegue, ya que algo parecido ocurrió con su anterior lesión. Viajó con sus compañeros, pero no jugó. Los Leones viajan a Roma con solo Álvaro Djaló como baja, el extremo continúa restableciéndose del esguince de tobillo que sufrió ante el Betis que le ha llevado a perderse los cuatro últimos partidos.