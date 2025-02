Sancet se convierte en el jugador con más hat tricks desde la salida de Messi

Oihan Sancet marcó tres goles este sábado frente al Girona en San Mames en la jornada 23 de LaLiga. Esta hazaña le atribuye dos grandes hitos, convertirse en el actual Zarra y presumir de ser el jugador que más `hat trick´ ha hecho en liga desde la salida de Leo Messi de la Liga.

El navarro fue letal contra el Girona de Michel, que no pudo hacer nada ante el asedio vasco. Podríamos pensar que el bueno de Sancet es delantero, así lo indican sus registros goleadores, pero no, lo llamativo se encuentra en que es centrocampista. Su capacidad de llegada unida a su versatilidad en su función `box to box´ crean a un jugador capaz de marcar, asistir y repartir juego a mansalva. En 19 partidos de liga suma 11 goles y una asistencia.

Al acabar, Oihan Sancet confesó sentirse muy alegre con su actuación este sábado ante el Girona y estar sin palabras para describir la sensación de alegría después de increíble actuación ante el conjunto catalán.

"Lo más importante es que hemos ganado y sumamos los tres puntos. Veníamos de dos empates y sabíamos la importancia de ganar en casa con nuestra gente. Lo hemos conseguido así que muy felices", confesó el navarro.

Ya suma tres `Hat Tricks´

El centrocampista navarro ya firmó el 3 de enero de 2022 los tres goles de la victoria bilbaína ante el CA Osasuna en el partido que acabó 1 a 3 a favor de los vascos. Nos hemos de remontar a la temporada 2022-23 para encontrar el que fue su segundo hat trick como futbolista, donde también sumó 3 dianas contra el Cádiz, en un duelo que acababa con un marcador de 4 a 1 ante los andaluces.

Lucha por el Zarra

Con el partidazo de Sancet este fin de semana se convierte en el actual Zarra de la liga, 11 dianas le sitúan en el podio. Una lucha que se encuentra muy pareja con Ayoze Pérez que suma 10 goles y Kike García que suma 9. Lo más llamativo de la lista es que Sancet, juntamente con Baena, son los únicos centrocampistas. Desde la temporada 15/16 en la que Aritz Aduriz se proclamó Zarra que el conjunto vasco no posé al español más goleador de la liga. Con la exhibición de Sancet este sábado pone las cartas encima de la mesa, encarrila la carrera y apunta a la próxima de Luis de la Fuente para la selección española.

Athletic quiere asegurar la plaza Champions

Con esta nueva victoria el conjunto vasco sigue cuarto en zona Champions, con 44 puntos y encarrilan 14 partidos sin perder en Liga. No lo hacen desde que el 6 de octubre cedieron ante el que ha sido su rival de este sábado. En 23 partidos el conjunto de Ernesto Valverde ha convertido 36 goles y ha concedido 20. Solamente Atlético de Madrid y Getafe superan la solidez defensiva de los leones en cuanto a números, 15 y 17 goles respectivamente. Esto confirma una temporada con un gran momento defensivo de la zaga bilbaína con un imperial Vivian. El Athletic, pese a la baja de Nico Williams en muchos tramos de la temporada, confirma que no existe la `Nicodependencia´ y se aleja del Villarreal en la lucha por la cuarta plaza.