ATHLETIC CLUB
San Mamés estrenará en el Athletic-Real Madrid una grada de animación
El espacio estará formado por 1.500 localidades para favorecer al apoyo del Athletic Club
EFE
San Mamés estrenará el próximo domingo en el partido entre el Athletic Club y el Real Madrid de la Liga F un nuevo espacio de animación de 1.500 localidades para los encuentros que dispute en 'La Catedral' el equipo femenino.
Esa grada la ocuparán jugadoras y cuerpos técnicos de los clubes que forman parte del programa 'Pasa Baloia, Neska!' promovido por la Diputación Foral de Bizkaia y el Athletic para impulsar la estructura del fútbol femenino de base y escolar vizcaína, que cuenta por ahora con 51 clubes y 1.950 jugadoras.
Este espacio se reservará a partir de ahora en cada partido que el Athletic femenino juegue en 'La Catedral' con el doble propósito de "ofrecer un ambiente de apoyo y entusiasmo en los grandes encuentros" y, además, "brindar a las jóvenes futbolistas la oportunidad de disfrutar de la experiencia de San Mamés".
- Las mejores ofertas destacadas del Amazon Prime Day 2025: Apple, Tommy Hilfiger, JBL, Philips y más
- Ansu Fati deja a Francia sin palabras
- El experimento de Pere Romeu con Salma que puede acabar en otra reconversión ganadora
- Etta Eyong: prioridad fichar por el Barça
- Ronnie Coleman, exculturista ocho veces campeón del Mr Olympia, elige al ganador de 2025: 'Está mayor y medicado
- Amazon sorprende rebajando a 24 euros (antes 130) los auriculares inalámbricos más solicitados y otros grandes chollos
- Luis Díaz era el fichaje
- Comunicado médico del Athletic Club sobre Iñaki Williams