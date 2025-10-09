San Mamés estrenará en el Athletic-Real Madrid una grada de animación

San Mamés estrenará el próximo domingo en el partido entre el Athletic Club y el Real Madrid de la Liga F un nuevo espacio de animación de 1.500 localidades para los encuentros que dispute en 'La Catedral' el equipo femenino.

Esa grada la ocuparán jugadoras y cuerpos técnicos de los clubes que forman parte del programa 'Pasa Baloia, Neska!' promovido por la Diputación Foral de Bizkaia y el Athletic para impulsar la estructura del fútbol femenino de base y escolar vizcaína, que cuenta por ahora con 51 clubes y 1.950 jugadoras.

Este espacio se reservará a partir de ahora en cada partido que el Athletic femenino juegue en 'La Catedral' con el doble propósito de "ofrecer un ambiente de apoyo y entusiasmo en los grandes encuentros" y, además, "brindar a las jóvenes futbolistas la oportunidad de disfrutar de la experiencia de San Mamés".