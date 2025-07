La respuesta del Athletic a las dudas con Nico Williams

Bilbao presume con orgullo de la renovación de Nico Williams. Así lo transmiten sus calles, sus bares, su gente o las tres tiendas oficiales del club, cuya camiseta protagonista no es otra que la que lleva el '10' cosido a la espalda. Y el Athletic Club festejó dicha hazaña como un título. Razón no le faltaba: le ganó la partida de ajedrez al Barça por segundo verano consecutivo. Se haría de oro el de Pamplona en el club de su vida (200 millones en 10 años), permanecería hasta 2035, y, - por último pero no menos importante -, disputaría la Champions League con su hermaño Iñaki.

Se sumó al proyecto Robert Navarro, que finalizó su vinculación contractual con el Mallorca y se convirtió en el primer refuerzo estival de los leones. Pero el positivo por dopaje de Yeray Álvarez, tras ingerir un medicamento prohibido en su tratamiento contra la alopecia, cogió por sorpresa a la entidad bilbaína. Una suspensión - provisional - que ponía en jaque a Ernesto Valverde. Y evidenciaba las carencias defensivas de su plantilla.

Sin Yeray, que no puede entrenarse con sus compañeros ni usar las instalaciones del club a la espera de que se resuelva su situación, el Txingurri apenas tiene a su disposición a dos centrales: Dani Vivian y Aitor Paredes. Y a un tercero que regresa de cesión, Unai Egiluz. Lógicamente, faltan efectivos. Más de lo mismo en un carril derecho 'huérfano' tras el adiós de Óscar de Marcos. Está Gorosabel, el 'comodín' Iñigo Lekue o el recién llegado Hugo Rincón, también prestado este último curso al Mirandés como Egiluz. Pero el lateral derecho está reservado para Jesús Areso.

El lateral deseado, a punto

Tras semanas de tira y afloja entre ambas entidades - con la aparición sorpresa del Atlético de por medio -, todo indica a que Areso será futbolista del Athletic. Desde Ibaigane aumentaron la oferta por él en las últimas horas y se dio luz verde a una operación que parecía haberse atascado. Braulio Vázquez, director deportivo rojillo, compareció durante la tarde del lunes para aclarar por qué se había ejercitado al margen: "Quizá a mitad de semana, miércoles o jueves, si no se desbloquea la operación volverá con el grupo".

Jesús Areso y Nico Williams, más cerca de ser compañeros en el Athletic / Osasuna

"Nosotros a Jesús le hicimos tres ofertas de renovación, le pusimos en el escalón más alto a nivel salarial del equipo y dijo que no. Es obvio que quería salir. Ahora hay que aunar voluntades. Hubo una propuesta de un equipo y luego apareció otro. Nosotros tenemos que defender los intereses de Osasuna. Nos remitimos al importe de la cláusula que son 12 millones y en eso estamos", remarcó. Pues el futuro del de Cascante pasa por su regreso a Lezama, donde militará las próximas seis temporadas.

Vuelta a casa

¿Y qué pasa con el cuarto central? El gran deseado por la directiva del Athletic era - es - Aymeric Laporte. En Bilbao suspiran por su vuelta. Y el nacido en Agen estaba deseando poner fin a su periplo en el Al-Nassr y regresar a casa. Tras unas semanas de cierta incertidumbre, según cuenta 'El Chiringuito', Athletic y futbolista dieron pasos de gigante en su incorporación. De hecho, el ex del City está cada vez más cerca de volver a vestir la camiseta rojiblanca. "Se va a dar, todo se va a dar”, publicó el central en sus 'stories' de Instagram días atrás. Y Nico la resubió y añadió "Jeje", acompañado de un emoji de un diablo.

Laporte y Nico, juntos en la Selección / Agencias

Si ambos movimientos se dan - el de Areso es inminente -, en Ibaigane habrán hecho los deberes. Reforzará el Athletic una línea defensiva muy mermada por motivos varios y que deberá cumplir las exigencias de la Champions League. Sin la inyección de los 62 millones de la cláusula de Nico en sus arcas, el club se antepuso al ruido y, más pronto que tarde, sacará pecho de su cantera.