Respira el Athletic: la FIFA lo saca de su 'lista negra'

Ibaigane mantuvo la calma porque confiaba en resolver la discrepancia a tiempo. El Athletic Club apareció en la 'lista negra' de la FIFA a raíz de unas desavenencias que tenían relación con Pumas, el conjunto de la liga mexicana al que el meta Álex Padilla fue cedido en enero de 2025. Y, por tanto, se exponía a un durísimo castigo: tendría la prohibición de inscribir jugadores durante tres ventanas de mercado, hasta enero de 2028 para ser exactos. Finalmente, según adelantó 'El Correo', la entidad bilbaína está fuera de dicha lista y, por tanto, podría fichar e inscribir futbolistas con total normalidad el próximo verano.

Los distintos precedentes invitaban al optimismo en Bilbao. El pasado mes de enero de 2025, Mallorca y Rayo Vallecano salieron del listado en apenas 48 horas tras abonar cantidades pendientes vinculadas al mecanismo de solidaridad. Los madrileños abonaron 100.000 euros a un equipo de Senegal y, los bermellones, 50.000 euros a uno turco.

Asimismo, a Barça, Real Madrid y Atlético les tocó vivir este mismo escenario años atrás. Primero fueron los culés en 2014 y, dos años después, en 2016, fue el turno de los clubes capitalinos.

Pues bien, dichas desavenencias estaban relacionadas con el movimiento de Álex Padilla a Pumas. El acuerdo entre ambas directivas prolongaba la estancia del guardameta en el club azteca hasta junio de 2026. No obstante, Ibaigane decidió recuperarlo el pasado verano tras la salida a préstamo de Julen Agirrezabala rumbo al Valencia.

Por lo visto, Pumas no habría quedado conforme con algún detalle del regreso a Bilbao de Padilla, nacido en Zarautz, de madre mexicana y que residió allí durante siete años. Ibaigane percibió 400.000 euros por la cesión y abonó 300.000 como compensación a un equipo que se hallaba en plena competición. Ahí, en ese movimiento, estaba el origen de la discrepancia.

Ibaigane, que ya tuvo que lidiar con los problemas federativos en el traspaso de Aymeric Laporte, no perdió los nervios y sabía que, tarde o temprano, la FIFA sacaría al Athletic Club de su 'lista negra'. Y así fue,