Dos regresos esperados en la convocatoria del Athletic Club ante el Real Madrid

Los regresos de Aymeric Laporte e Íñigo Ruiz de Galarreta son las principales novedades de la convocatoria del Athletic Club para la visita a San Mamés del Real Madrid, una lista de 23 futbolistas que Ernesto Valverde completó con los canteranos Endika Buján y Eder García.

Laporte superó ya el cuadro de gastroenteritis que le impidió en la última jornada viajar a Valencia para jugar ante el Levante, choque en el que Galarreta cumplió el partido de sanción tras cumplir ciclo de amarillas en el Camp Nou.

Además, Mikel Vesga, de quien el técnico tenía dudas sobre su disponibilidad antes del último entrenamiento, fue finalmente convocado al igual que Yuri Berchiche, que no completó el entrenamiento del lunes en Lezama.

Causan baja los lesionados Iñaki Williams y Robert Navarro, con quienes Valverde espera contar antes del parón navideño, y Oihan Sancet. El navarro cumplirá frente al equipo blanco su segundo y último partido de sanción por su expulsión en el Camp Nou. Completan la lista de ausencias para mañana en el Athletic las bajas de larga duración de Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez.

Por lo tanto, la convocatoria del Athletic para recibir al Madrid es la siguiente: Unai Simón, Alex Padilla, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Mikel Vesga, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta, Jesús Areso, Aymeric Laporte, Iñigo Lekue, Iñigo Ruiz de Galarreta, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar, Adama Boiro, Unai Gómez, Nico Serrano, Urko Izeta, Alejandro Rego, Selton Sánchez, Endika Buján y Eder García.