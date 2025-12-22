El regreso de Robert Navarro, novedad en la convocatoria del Athletic

El regreso de Robert Navarro, baja en los cinco últimos partidos por una lesión de tobillo, es la única novedad en la convocatoria del Athletic para el partido liguero de mañana ante el Espanyol en San Mamés, una cita que se perderá Dani Vivián por acumulación de tarjetas amarillas.

Por lo demás, salvo a Vivián, Ernesto Valverde volvió a citar a los mismos futbolistas que se llevó para el encuentro del jueves último en Ourense, donde sacó adelante en la prórroga, con un tanto de Mikel Jauregizar, lo que acabó siendo un complicado y exigente debut en este curso en la Copa del Rey.

Como en esa lista, en la de mañana no están las otras seis bajas que sufre el conjunto rojiblanco. Entre ellas las más relevantes, además de la de Vivián, las de los lesionados Aymeric Laporte y Yuri Berchiche, los dos por serios percances musculares.

Laporte se ha perdido ya dos partidos tras lesionarse el 10 de diciembre ante el París Saint-Germain y Yuri no jugó en Ourense después de tener que ser sustituido el domingo pasado frente al Celta en Balaídos.

Completan el capítulo de ausencias rojiblancas para mañana los bajas de larga duración. Las de los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y la del sancionado por la UEFA Yeray Álvarez.

Para paliar tanta baja, al menos en la citación, Valverde ha vuelto a llamar a Iker Monreal, central del Bilbao Athletic. Así, la lista de 22 futbolistas convocados en el Athletic para recibir mañana al Espanyol son Unai Simón; Areso, Lekue, Paredes, Adama; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta; Padilla, Gorosabel, Monreal, Vesga, Rego, Selton, Unai Gómez, Navarro, Berenguer, Nico Serrano e Izeta.