La redención de Nico Williams: "Este año quiero hacerlo bien"

Nico Williams necesitaba una noche así. El extremo del Athletic ha atravesado meses especialmente complicados, condicionados por los problemas físicos y, sobre todo, por una pubalgia que marcó buena parte de su última temporada. El internacional llegó a perderse un gran número del conjunto rojiblanco durante el curso 2025-26 y, cuando estuvo disponible, tampoco logró encontrar la continuidad necesaria para mostrar de forma sostenida la versión eléctrica que le ha convertido en uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol español.

El problema se prolongó durante meses y obligó al Athletic a cambiar el plan con el futbolista. En febrero, el club confirmó que Nico iniciaba un tratamiento externo específico para su pubalgia y que quedaba pendiente de evolución. Más adelante llegaron también problemas musculares que terminaron de complicar una campaña en la que el extremo llegó a reconocer públicamente la dureza de lo vivido.

Nico Williams en el suelo lesionado durante un partido en San Mamés / Archivo

Sin embargo, ayer, ante el Atlético de Madrid, volvió a aparecer algo que el Athletic llevaba tiempo esperando. Nico marcó el primer gol del 3-0 ante el conjunto de Simeone nada más comenzar la segunda parte, en una acción que nació de la insistencia de los hermanos Williams y que terminó con el cabezazo del pequeño de los dos. Fue su primer tanto de la temporada y el primero que anotaba desde mayo.

Más allá del gol, hubo señales que invitan al optimismo. Por momentos se vio al Nico que encara, acelera y amenaza al rival. El Athletic encontró en su extremo una de sus principales vías para castigar al Atlético y su aparición en el arranque de la segunda parte ayudó a desencadenar el vendaval que terminó con el 3-0 en San Mamés.

"Quiero hacerlo bien este año"

El propio Nico concedió especial valor a volver a marcar después de tanto tiempo y dejó claro que quiere convertir este inicio en un punto de partida: "Siempre es importante para los delanteros meter goles. Quiero hacerlo bien este año, marcar goles para ayudar al equipo. Espero que no sea el último de cabeza".

También quiso poner en valor el nuevo Athletic de Edin Terzic: "Este míster es lo que tiene, nos ha dado una charla, un par de indicaciones, lo hemos solucionado en el campo. Es espectacular el míster que tenemos y lo hemos visto reflejado en el campo". "Es un gran míster, desde el primer momento nos ha inculcado muchas cosas nuevas. Estamos en época de asimilar conceptos, pero creo que los estamos cogiendo a la perfección y estamos viendo al mejor Athletic", agregó.

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Evidentemente, el gol no borra todo lo ocurrido durante el último año, pero sí puede ser una primera señal de que Nico vuelve a recuperar aquello que más le distingue. Esa chispa que durante tantos meses estuvo condicionada por los problemas físicos volvió a aparecer ante el Atlético. Ahora queda lo más difícil y lo más importante para él, mantenerla.