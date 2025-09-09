Rafa Alkorta, sobre la sanción a Yeray Álvarez: "¿A cuenta de qué?"

Yeray Álvarez conoció este lunes el castigo impuesto por la UEFA tras haber dado positivo en una sustancia prohibida en un control de la Europa League de la temporada pasada. El Athletic Club emitió un comunicado informando de la sanción de diez meses de suspensión, aunque el máximo organismo del fútbol europeo reconoce en su informe que todo se trata de un error cometido por el central.

El castigo comienza a contar desde el pasado 2 de junio, cuando el futbolista aceptó la suspensión voluntaria mientras se resolvía el caso. Yeray no podrá regresar a los terrenos de juego hasta el 2 de abril. Ni siquiera puede el central entrenarse junto a sus compañeros (podrá hacerlo dos meses antes, a partir del 2 de febrero), en una decisión que ha generado mucha polémica por la dureza de la sanción.

Sobre ello se pronunció Rafa Alkorta este lunes en los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER'. El que fuera futbolista del Athletic Club y del Real Madrid se mostró indignado con la UEFA, al no entender que un jugador que ha cometido un error no pueda entrenarse en la ciudad deportiva de su equipo.

Cabe recordar que Yeray no puede entrar en Lezama hasta febrero, de acuerdo al artículo 10.14.2 del Reglamento Antidopaje del organismo, y se encuentra ejercitándose con el CD Derio (Tercera Federación) que dirige Iker Muniain.

"No lo acabo de entender"

"A mí me parece increíble, más allá de la reglamentación que hay que cumplimentar, que siendo notorio, como ha pensado la gente que le ha puesto la pena esta, que saben que no era para mejorar su condición física, que no le dejen entrenar", comenzó diciendo Alkorta.

Pero el exfutbolista no se quedó ahí: "Me parece increíble que no te dejen entrenar con tu equipo. No entiendo a cuenta de qué. No lo acabo de entender. No entiendo dónde está es el problema de que sigas entrenando en Lezama con tu equipo. Es algo que saldrá en el reglamento, pero no lo acabo de entender. Eso es casi más doloroso todavía para el jugador, el no poder ir a Lezama", concluyó.

Una opinión que compartió el resto de tertulianos. "Si se demuestra que no has tenido ninguna intención de hacerlo voluntariamente para mejorar tu rendimiento o para hacer trampas, me parece un poco exagerado. Por negligencia tiene que haber una sanción, eso lo entiendo, pero me parece exagerada si demuestras eso que estamos diciendo, que no lo ha hecho con intención", añadió Álvaro Benito.