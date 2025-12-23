El proyecto de Ernesto Valverde en el Athletic hace aguas: su renovación, aparcada

La desilusión se ha instalado en San Mamés. En una temporada que debía ser una fiesta continua, con el regreso de la Champions a Bilbao once años después, la afición del Athletic Club se ha contagiado del desencanto que transmite un equipo que no está rayando a la altura de lo previsto.

Porque mimbres hay; futbolistas de primerísimo nivel que son la envidia de muchos clubes, desde la portería, con Unai Simón, hasta la delantera, con los hermanos Williams. Pero falta algo. Una chispa que brillaba en campañas anteriores y que se ha apagado en esta, justo cuando el equipo debía dar un paso adelante.

Ernesto Valverde saluda a Manolo González en la previa del Athletic-Espanyol / EFE

Con elecciones previstas a la presidencia del Palacio de Ibaigane en el horizonte, a la espera de un candidato que presente una lista opositora a Uriarte, la continuidad de Ernesto Valverde está más en duda que nunca. En SPORT charlamos con Juanma Mallo y Javier Ortiz de Lazcano, periodistas de 'El Correo' y conocedores al dedillo de la actualidad del Athletic Club, para entender qué está sucediendo en este decepcionante final de 2025.

"No es enfado lo que hay. Es desilusión. En la Champions piensas que vas a competir, que va a ser una temporada pasada a la del año pasado, pero ha habido muchos contratiempos con las lesiones de hombres importantes como Iñaki, Nico, Sancet, Laporte... No han salido las cosas como se esperaban y eso ha generado ese ambiente de desilusión", confiesa Mallo.

Iñaki y Nico Williams no están al cien por cien / EFE

Javier, por su parte, pone el foco en tres puntos para justificar el pobre curso de los bilbaínos: "Por un lado está pesando mucho el calendario tan exigente", comenta. "Luego las lesiones de jugadores clave y para terminar que hay jugadores que no han estado en su mejor momento cuando han estado en el campo. Eso pesa en la definición en las dos áreas, tanto en la defensiva como en la ofensiva", analiza. "Los dos goles del Espanyol, sin más lejos, llegan de errores y el mismo día el Espanyol se tiene en ocasiones y no se aprovechan".

Como decíamos, Ernesto Valverde finaliza su contrato en 2026. El extremeño es de renovar año a año. Sin ataduras. Pero en Bilbao andan con la mosca tras la oreja por la falta de noticias sobre su firma. La sensación es que ésta podría ser la última campaña del Txingurri en el club, cerrando así su tercer ciclo como 'athleticzale'. Jon Uriarte, presidente de la entidad, y candidato a la reelección tratará de convencerle, aunque todo parece indicar que Valverde dejará su cargo, quién sabe si para retirarse definitivamente.

"Hay declaraciones de Valverde este año que han provocado desencanto en la afición, en las que decía que el objetivo era hacer un buen papel en LaLiga y dejando de lado la Champions. También lo ha demostrado con algunas alineaciones. Contra el Atlético de Madrid y ante el PSG saca su once titular y se firman los dos mejores partidos de la temporada. Pero sí que da la sensación de agotamiento", explica el periodista Juanma Mallo. "En el sentimiento general se empieza a extender la idea de que quizá podríamos estar ante su último año", explica por su parte Javier Ortiz de Lazcano.

Algunos nombres han salido ya a escena por si el Txingurri decide no prolongar su vínculo. El deseado de Jon Uriarte es Andoni Iraola, aunque el exrojiblanco parece más por la labor de hacer carrera en la Premier League inglesa que de sentarse en el banquillo de San Mamés. Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo, o Eder Sarabia, en el Elche, también han sonado con fuerza. Y no se descarta una tercera vía, un entrenador extranjero del norte de Europa, con experiencia en Alemania.

Nico no es Nico

El irregular rendimiento de Nico Williams es también objeto de debate. El extremo arrastra una dolorosa pubalgia que le está impidiendo ofrecer su mejor versión. Los servicios médicos del Athletic Club han optado por un tratamiento conservador a petición del propio futbolista. Es año de Mundial y el navarro quiere llegar al cien por cien a la cita de Estados Unidos. Sin embargo, en Bilbao no se descarta finalmente una intervención quirúrgica para reducir las molestias.

Nico Williams, en el banquillo / MARTIN DIVISEK / EFE

"No sabemos qué va a pasar con Nico, pero sí se le ve que en partidos, como el de Praga, no está cómodo. Es una sensación personal, pero todo pinta a que finalmente tendrá que pasar por el quirófano. En el Athletic siempre se intentan tratar las lesiones de forma conservadora, como ya pasó como Ander Herrera, pero la cirugía no está descartada. Nico quería jugar la Champions con el Athletic y estar en el Mundial. Veremos qué pasa", apunta Mallo.

Sin un rumbo claro como en anteriores temporadas y con muchas más dudas que certezas en el horizonte, son muchos quienes se han rendido al desencanto con su equipo este curso. Lo que apuntaba al siguiente salto adelante del proyecto 'athleticzale' ha terminado, por ahora, en un paso atrás en todos los sentidos. En las manos de Ernesto Valverde, quizás en su última temporada en Bilbao, y de sus jugadores estará poder revertir una situación inundada por el desencanto y poder devolver lo más importante a su afición: la ilusión por ver de nuevo ganar a su Athletic.