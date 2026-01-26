El proyecto del Athletic se desmorona: a tres del descenso y con "todas las alarmas encendidas"

“Nuestra situación en Liga es muy mala. Lo que no empatamos lo perdemos. Las alarmas están encendidas desde hace semanas, los números no son buenos y hay que revertirlo como sea”. Con ese contundente mensaje resumía Ernesto Valverde el pasado sábado la situación del Athletic Club. El cuadro rojiblanco caía en Sevilla para alargar su pesadilla en la competición doméstica, donde tan solo suma un punto desde mediados de diciembre y donde empieza a sentir el aliento de la zona de descenso.

Ni siquiera sirvió como bálsamo la espectacular segunda mitad que el equipo cuajó en la Champions el miércoles frente a la Atalanta. Un remontadón en Italia que le permite seguir vivo en la Liga de Campeones, aunque el foco no debe desviarse de LaLiga.

Son muchos los factores que influyen en la mala temporada bilbaína. Desde la grave lesión sufrida por Egiluz y el positivo de Yeray antes de comenzar el curso, hasta el bajón inexplicable de Nico Williams y pasando por la plaga de bajas (Laporte, Beñat, Sancet, Maroan, Iñaki Williams y un largo etcétera) que ha acechado al club durante los últimos seis meses. Sea como sea, la puntuación no engaña y, pese a todas las limitaciones, la realidad es que el proyecto se desmorona.

Ernesto Valverde, durante el duelo contra el Mallorca

Un proyecto en horas bajas

En ese sentido, los 24 puntos que atesora el Athletic Club tras haberse disputado ya 21 jornadas suponen la segunda peor puntuación del equipo en las diez temporadas con Ernesto Valverde en el banquillo y la quinta más baja de los leones a estas alturas del campeonato en lo que llevamos de siglo XXI. La peor llegó en el curso 2005/06, con 19 unidades en el mismo tramo de liga.

Con el 'Txingurri' a las órdenes del conjunto rojiblanco, solo hubo un año con peor suma de puntos. Nos remontamos a la campaña 2014/15, en la que el Athletic Club cosechaba 23 puntos en la jornada 21 de LaLiga en un año en el que también compaginaba la competición doméstica con su participación en la Champions League.

Siguiendo con la línea de las estadísticas, los 24 puntos que suma actualmente el Athletic le colocan en la duodécima posición en la tabla -finalizará la jornada decimotercero, pues tanto Girona como Getafe pueden adelantarle este lunes-. El objetivo del equipo a principios de temporada no era otro que repetir clasificación para la Liga de Campeones; sin embargo, el cuadro rojiblanco se encuentra alejado incluso de la plaza de Conference League.

El descenso, a tres puntos

La situación no pinta demasiado bien. Y no solo porque las posiciones europeas se antojen muy complicadas en estos momentos (a ocho puntos del Betis y a diez del Espanyol), sino más bien porque el conjunto de Ernesto Valverde encadena cinco jornadas sin ganar en LaLiga y se encuentra... ¡a tan solo tres puntos de la zona de descenso! Por poner en contexto, la Champions la marca el Villarreal con 41 unidades, 17 puntos más que el Athletic y con un partido menos.

Con 21 unidades, la zona roja la marcan tanto el Getafe (con su partido pendiente) como el Mallorca, lo que deja a los leones en una situación más que comprometida y con un duro derbi en el horizonte frente a una Real Sociedad que llega a San Mamés como un cohete y sin conocer la derrota desde la llegada de Matarazzo al banquillo 'txuri-urdin'.

“No estamos acertando y no estamos tan frescos como deberíamos estar. No nos salen las cosas como nos gustaría. Cada partido es diferente, pero la realidad es la que es: lo que no empatamos lo perdemos. Estamos en una espiral muy negativa en LaLiga. Debimos ganar en Mallorca y estos partidos ya ni los empatamos, los perdemos", resumió Valverde tras la derrota en el Sánchez-Pizjuán.

¿Y existe algún culpable de la pésima dinámica? Según el entrenador extremeño, la autocrítica es general dentro del vestuario. “Todos tenemos que dar un poco más. Los delanteros tienen que meter goles y los defensas salvar más, pero es una cuestión de todos. Ahora estamos en un bache en LaLiga, no en otras competiciones. Estamos mal, yo también. Es la realidad”, sentenció el 'Txingurri'.