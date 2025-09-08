¡Más problemas para el Athletic! Yeray, suspendido diez meses por dopaje

El Athletic Club ya conoce el castigo recibido por Yeray Álvarez por su dopaje. El club bilbaíno emitió un comunicado este lunes informando de que la UEFA le ha impuesto al futbolista una sanción de diez meses de suspensión, pese a que reconoce en su informe que todo se trata de un error cometido por el central.

"El jugador, que se encontraba provisionalmente suspendido desde el 2 de junio tras su positivo en un control efectuado de la Europa League ante el Manchester United, podrá volver a entrenar el 2 de febrero y a competir el 2 de abril", informa el comunicado hecho público por el Athletic.

No hubo intencionalidad

La entidad vasca asegura que la UEFA, "en su decisión, reconoce que no hubo intencionalidad por parte del jugador, considerando probado que la ingestión de la sustancia prohibida se debió al tomar incorrectamente un medicamento".

Ya aseguró en su día Yeray, al conocer la noticia, que todo se trataba de un error. El central del Athletic había tomado un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía una sustancia prohibida, "sin voluntad de doparse".

Diez meses de castigo

Pese a todo, la UEFA deja claro en su normativa que "el futbolista es responsable de sus actos" y, en consecuencia, "debería haber confirmado si el medicamento estaba permitido antes de haberlo consumido".

Por ese motivo, el organismo europeo le ha impuesto una sanción de diez meses que empieza a contar desde el pasado 2 de junio, ya que Yeray Álvarez se acogió voluntariamente a la suspensión provisional en esa fecha.

De esta forma, y según indica el club, el central podrá volver a competir a partir del próximo 2 de abril, aunque la normativa permite que se incorpore a los entrenamientos del equipo dos eses antes.

Nuevo revés para Valverde

La confirmación de la sanción a Yeray supone un nuevo revés en los planes de Ernesto Valverde, que no deja de recibir malas noticias desde el comienzo de la temporada. Dejando a un lado su propia suspensión de cuatro partidos impuesta por LaLiga tras ver la roja frente al Betis, el principal quebradero de cabeza para el 'Txingurri' tiene que ver con la posición de central, donde el técnico tan solo dispone de Dani Vivian y de Aitor Paredes.

Bien sonado fue el 'caso Aymeric Laporte', que sigue pendiente de resolución, aunque en el club no son para nada optimistas con su inscripción. Laporte suponía un refuerzo de lujo para una plantilla en la que el tercer central, Yeray, está sancionado por dopaje y el cuarto, Egiluz, se lesionó de gravedad durante la pretemporada, lo que deja a Valverde con tan solo dos centrales con ficha del primer equipo para gran parte de la temporada.

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, durante el partido de LaLiga entre el Betis y el Athletic Club, donde acabó expulsado / EFE

A eso hay que sumarle la lesión de Nico Williams ayer, durante el partido de la selección española frente a Turquía. El extremo navarro, la estrella del Athletic, se tiró al suelo en la primera parte por unos dolores en el abductor y salió del terreno de juego con claras muestras de dolor. Este lunes se le realizarán pruebas para conocer el alcance de su lesión.