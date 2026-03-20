El presidente del Athletic, Uriarte, denuncia acoso y amenazas en su domicilio y el club expresa "apoyo incondicional"

El Athletic Club ha emitido un comunicado en el que "lamenta y condena" las amenazas recibidas por Jon Uriarte y expresa su "apoyo incondicional" al presidente de la entidad rojiblanca.

"El Athletic Club rechaza cualquier forma de amenaza o intimidación y condena firmemente todo amedrentamiento dirigido a silenciar o coartar la libertad de las personas", recalca la nota realizada tras la denuncia presentada por Uriarte "y desvelada por un medio de comunicación", el diario El Correo.

"El club defenderá a los socios y las socias que, por ser parte de esta asociación, sufren cualquier acto de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, y muestra su apoyo al presidente del club. Solo a través de la firmeza en la exigencia del respeto podremos construir una sociedad y un Athletic mejor", concluye la nota.

Según informó este jueves el diario vizcaíno el presidente del Athletic ha denunciado ante la Ertzaintza acoso y amenazas por parte de un grupo de jóvenes radicales vinculados con el fútbol, que ha llegado a entrar en el portal de su casa de Bilbao para dejarle mensajes intimidatorios relacionados con su cargo.

La información periodística señala que Uriarte ha aportado a la Policía Autónoma Vasca, que no facilita datos sobre este asunto, documentación escrita y audiovisual que reflejan un seguimiento al mandatario rojiblanco.

Según indica el diario, los radicales le dejaron pegatinas de Herri Norte en el buzón y le hicieron llegar una carta a su domicilio entre diciembre y enero. En los vídeos aportados por el presidente del Athletic se observa a dos encapuchados entrar en su portal, precisa el periódico.

El Gobierno vasco condena el acoso a Uriarte: "Como sociedad, no lo podemos permitir"

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha mostrado también su apoyo al presidente del Athletic y ha considerado que, "como sociedad, no podemos permitir que cualquier persona sea acosada, perseguida o violentada".

En declaraciones a los medios, la vicelehendakari ha considerado que, tras esa denuncia, "hay que investigar y esperar a que los resultados de la investigación lleguen a término".

Ha querido trasladar su "mayor apoyo al presidente del Athletic".

"Denuncio, condeno y rechazo esos hechos y, como sociedad, no nos podemos permitir que cualquier persona sea acosada, perseguida, atacada o violentada en su vida cotidiana", ha asegurado

"Tenemos que rechazar, denunciar, condenar contundentemente cualquier acoso, cualquier amenaza, cualquier acción que violente a cualquier persona sea el presidente del Athletic, o sea un ciudadano normal", ha reiterado.

Según ha reflexionado Bengoetxea, "no sé si hay un regreso al pasado o no. Solo puedo decir que tenemos que condenar este tipo de actuaciones, incluso en las que son más sutiles", porque desde ahí es "donde después se van dando las escaladas hasta llegar a lo que hemos visto", con el acoso al consejero de Seguridad, que también ha tenido pintadas en su contra, y como ahora contra Uriarte.

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Ha pedido condenar esas amenazas tanto si son "llamativas y aparentes, como las más sutiles", y "no permitir que haya violencias", ni en el fútbol ni en ningún otro ámbito.