La Presidenta del Gobierno de Navarra aclara la polémica sobre la simbología de la nueva camiseta del Athletic: "Lo respeto pero no lo comparto"

El Athletic Club, como muchos otros clubes, presentó el miércoles su primera equipación para la venidera 2026/27. Estrenará su nueva piel el sábado frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, estalló la polémica: el jueves, varios partidos políticos criticaron uno de los detalles de la zamarra 'athleticzale'.

En la parte posterior de la prenda, la entidad bilbaína ha utilizado un mapa de Euskal Herria en el que se incluye el territorio de Navarra, algo que desató la indignación de Unión del Pueblo Navarro (UPN), PP y Vox, partidos políticos que exigen al Athletic la retirada de dicho símbolo.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, remitió tres cartas al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, al presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte, y a la presidenta de Navarra, María Chivite.

Según Ibarrola, el mapa de Euskal Herria "incorpora un mensaje de naturaleza política, identitaria e institucionalmente controvertida, al proyectar una determinada concepción territorial que incluye a la Comunidad Foral de Navarra dentro de una realidad política ajena a su marco jurídico, administrativo, institucional y político".

UPN advirtió al Athletic Club de que acudirá a los tribunales si no retira el mapa de Euskal Herria, en el que se incluye el territorio de Navarra, de la nueva equipación que ha presentado para la próxima temporada.

A raíz de la polémica suscitada, Javier Remírez, vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, afirmó que la camiseta del Athletic, cuestionada por UPN, PP y Vox, no vulnera ni hace un mal uso de los símbolos oficiales de Navarra.

"No se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra"

Remírez detalló, a través de una publicación en la red social 'X', que tanto la Lorafna como la Ley Foral 4/2020 de símbolos de Navarra establecen que los símbolos de identidad exclusivos de la Comunidad Foral son "la bandera, el escudo y el himno de Navarra".

En este sentido, el vicepresidente aseguró que "no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra", al tratarse de elementos distintos a los recogidos expresamente en la legislación de esta comunidad. Y recordó que el Athletic Club es "una asociación privada" y no una administración pública ni una entidad dependiente de una institución pública.

"A partir de aquí, el uso de símbolos no oficiales por parte de una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni entra dentro de su ámbito competencial", sentenció.

María Chivite, presidenta del Gobierno de Navarra, trató esta cuestión en el programa 'Hora 25', de la 'Cadena SER', y señaló "que la única carta de la líder de la oposición (UPN) haya sido para hablar de un equipo de fútbol...".

"No atenta contra la simbología de Navarra. Lo respeto, pero no lo comparto", añadió.

¿Qué territorios incluye Euskal Herria?

Extraoficialmente, Euskal Herria se compone de siete territorios: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa - componen el País Vasco -, Navarra y los territorios galos de la Baja Navarra, Lapurdi y Soule, que conforman el denominado País Vasco francés.

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Lo dicho. Ni es oficial ni reconocido, de ahí la polémica. Una polémica que viene de lejos y está lejos de solucionarse.