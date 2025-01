Preocupación con el tobillo de Nico Williams

Exista cierta preocupación en el Athletic Club de Bilbao con Nico Williams. En la que debería ser su temporada de consagración en la élite, después de haber realizado una Eurocopa maravillosa en la que lideró a España hacia el trofeo, el menor de los hermanos Williams no está rindiendo al nivel que se esperaba. El problema no es otro que una lesión en el tobillo izquierdo que arrastra desde finales de septiembre, cuando los leones se midieron al Leganés en Butarque. Rosier entró con dureza sobre Nico y le provocó unas molestias que no han remitido desde entonces. A los problemas en el tobillo se le unieron posteriormente unas dolencias en la cadera.

Malas sensaciones

El futbolista no se encuentra al cien por cien, y prueba de ello es su bajo rendimiento en estos primeros meses de temporada. Sus números no responden a lo que se espera de una figura de su talla mundial, que tiene a media Europa pendiente de abonar su cláusula de rescisión. Liverpool, Chelsea, Arsenal, sin descartar todavía al Barcelona, quieren reclutarle sí o sí el próximo mercado veraniego, en lo que se atisba como uno de los culebrones estivales.

Nico Williams, a su llegada a Arabia Saudí / EFE

En lo que llevamos de temporada, el futbolista sólo se ha perdido dos partidos con el Athletic Club y la convocatoria de octubre de Luis de la Fuente de Nations League para jugar contra Dinamarca y Serbia, pero sus cifras se han resentido debido a ese protegido tobillo izquierdo. Nico Williams es titular indiscutible para Ernesto Valverde, aunque su producción ofensiva se limita a dos goles (uno en Liga y otro en Europa League) y cinco asistencias en todas las competiciones.

Suplente en Supercopa

En Yeda, el 'Txingurri' optó por él como revulsivo. No estaba para noventa minutos. Y la verdad es que se notó que al atacante le falta la explosividad que le caracteriza. Pocas veces logró sortear a un superlativo Jules Koundé, y en la única acción destacable, un pase al hueco a De Marcos, el balón acabó en la red pero fue anulado por el colegiado por fuera de juego.

Los servicios médicos del Athletic Club están manos a la obra y esperan que el dolor vaya menguando. El equipo necesita al mejor Nico Williams para avanzar en la Europa League y estar en la final de San Mamés, el gran objetivo de la temporada, además de consolidar a los rojiblancos en zona Champions.