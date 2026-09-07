Otro polémico tijeretazo en San Mamés: el Athletic no dará invitaciones a sus rivales

El Athletic Club continúa adelante con su profunda revisión de la política de invitaciones de San Mamés que ya ha generado polémica estas últimas semanas.

La última medida afecta directamente a los demás clubes de LaLiga. Y es que, según ha adelantado 'El Correo', la entidad de Ibaigane les ha comunicado que dejará de entregarles las localidades gratuitas de cortesía que tradicionalmente se intercambiaban entre equipos.

Acorde a la información, la decisión implica también asumir la reciprocidad. Es decir, el Athletic entiende que los demás clubes tampoco estarán obligados a facilitarle esos pases de favor cuando el conjunto rojiblanco juegue lejos de su estadio.

El intercambio habitual entre clubes se situaba aproximadamente entre 50 y 100 localidades por encuentro, aunque la cantidad podía variar en función del rival y de los acuerdos establecidos entre ambas entidades.

Vista del estadio de San Mamés de Bilbao / Javier Soriano / EFE

Pese a que el objetivo del club es reducir este tipo de compromisos para poder vender las localidades, en el palco del estadio bilbaíno seguirá habiendo representación institucional del club rival, y solo desaparecerán las tradicionales entradas en las gradas.

Los problemas con las invitaciones

La polémica con las invitaciones en San Mamés viene de hace ya algunas semanas. El presidente Jon Uriarte comunicó este verano que el club dejaría de dar invitaciones a jugadores, exjugadores, expresidentes o empleados. El motivo sería que habría más de 11.000 personas que se encuentran en lista de espera para hacerse socias y, según el club, la prioridad debe ser aumentar las posibilidades de acceso de socios y aficionados a San Mamés.

Uno de los colectivos más afectados es la Asociación de Veteranos y Veteranas del Athletic, que disponía hasta ahora de alrededor de 120 entradas para cada partido, además de algunas localidades adicionales que podían repartirse de manera puntual.

Otro ejemplo son los expresidentes. Cada uno disponía de cuatro invitaciones para cada partido. Las mismas que los actuales futbolistas de la plantilla del Athletic Club.

Este último punto ha sido una de las cuestiones que contribuyeron al deterioro de las relaciones entre los jugadores y la junta directiva durante las últimas semanas. Sin embargo, el conflicto todavía no está completamente cerrado.

Según publicó El Correo, los futbolistas mantuvieron sus invitaciones en el partido del pasado sábado ante el Atlético de Madrid, en un gesto del club previo a la reunión que deben mantener los capitanes con Uriarte.

Los expresidentes también han mostrado su desacuerdo. Tras las protestas, Uriarte les comunicó que dispondrán de un asiento vitalicio en el palco de San Mamés, según informó Radio Bilbao-Cadena SER, una solución que no ha satisfecho a todos los antiguos mandatarios.

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Finalmente se encuentran los empleados del club. Se estima que unos 170 empleados no socios tenían derecho a recibir invitaciones para los encuentros disputados en San Mamés. La propuesta del club es quitar ese privilegio y sustituirlo por un seguro médico colectivo para los más de 300 trabajadores del club.